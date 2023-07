Trener zwyciężczyni Wimbledonu tłumaczy, dlaczego wciąż nie spełnił obietnicy

Marketa Vondrousova (10. WTA) przed rozpoczęciem Wimbledonu była na 42. miejscu w rankingu WTA i nie dawano jej praktycznie żadnych szans na zdobycie tytułu. Tymczasem Czeszka zaskoczyła wielu ekspertów i wygrała turniej. W finałowym meczu, trwającym godzinę i dwadzieścia minut, pokonała finalistkę z ubiegłego roku, faworyzowaną Tunezyjkę Ons Jabeur (6. WTA) 6:4, 6:4.

Jan Hernych wciąż bez tatuażu

Po zakończeniu Wimbledonu okazało się, że trener Vondrousovej obiecał jej za triumf w turnieju, że zrobi sobie tatuaż. - Zupełnie niewinna wzmianka przed turniejem staje się poważnym tematem. Mieliśmy zakład w razie zwycięstwa wielkoszlemowego Markety. No cóż, dotrzymam słowa, nawet jeśli nie jestem fanem tatuaży. Musimy jednak jeszcze ustalić, co to będzie, gdzie to będzie, kiedy i jak - mówił Jan Hernych. Vondrousova zasugerowała mediom, że trener powinien sobie gdzieś wytatuować jej podobiznę. - Haha, jej twarz, z pewnością! Tylko nie wiem jeszcze, gdzie ją umieszczę - dodał rozbawiony Czech. Podczas kolacji mistrzów Wimbledonu wyjaśniło się, jaki wzór zdecyduje się szkoleniowiec Czeszki. - Myślę, że wytatuujemy sobie niewielką truskawkę - powiedziała zawodniczka. Owoc ten, w połączeniu z bitą śmietaną, to najsłynniejszy przysmak londyńskiego turnieju i jest jednym z jego symboli.

Okazuje się, że Hernych wciąż nie zrobił tatuażu. Nie miał bowiem czasu go zrobić. - Poza tym muszę się jeszcze zastanowić, gdzie go zrobię. Prawdopodobnie będzie to ręka lub noga - mówi dla czeskiego portalu Idnes.cz.

Powiedział też, co mówił czeskiej tenisistce przed rozpoczęciem Wimbledonu.

- Miałem jasny pomysł na Wimbledon. Na trawie chodzi głównie o doświadczenie, umiejętność poprawnego poruszania się po niej. W końcu Marketa zaczęła wierzyć w siebie na trawie i wtedy wszystko jakoś się ułożyło. Zaczęła wierzyć w siebie już w Berlinie, gdzie wygrała dwa mecze i zagrała bardzo dobrze z Sakkari. Grała wtedy bez nerwów, niczego od siebie nie oczekiwała, była w dobrym humorze, wiedziała, że może zaskoczyć - powiedział trener.

Zdradził też, jakimi wynikami kończą się sparingi jego z czeską tenisistką.

- Sam czasami gram z nią podczas treningów. Graliśmy kilka przed Wimbledonem i muszę powiedzieć, że przegrywałem z nią przez większość czasu - przyznał z uśmiechem.

Po Wimbledonie Vondrousova miała pojawić się na turnieju WTA 250 w Warszawie. Ostatecznie nie weźmie w nim udziału, co w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl potwierdził Mariusz Fyrstenberg, dyrektor zawodów. Wcześniej wycofała się także jej rodaczka Marie Bouzkova (29. WTA).