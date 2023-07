Wielka rywalka Świątek się nie poddaje. "Nawet gdyby była czysta"

Simona Halep (55. WTA) po raz ostatni była widziana na korcie w sierpniu ubiegłego roku, kiedy podczas US Open przegrała już w pierwszej rundzie z Darią Snigur (155.) 2:6, 6:0, 2:6. Tuż po zakończeniu starcia w jej organizmie znaleziono ślady Roxadustatu, leku stosowanego na anemię. Jest to niedozwolony środek przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), dlatego Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF) tymczasowo zawiesiła Rumunkę, która do tej pory nie mogła wystąpić w żadnych zawodach. Wreszcie pojawiły się jednak dobre wieści.

Simona Halep pojawiła się na liście startowej US Open. Jej sprawa cały czas jest jednak w toku

Początkowo przesłuchanie byłej liderki rankingu WTA miało odbyć się w lutym, natomiast cały czas było przekładane. - To niesprawiedliwe, kiedy spędzasz osiem miesięcy w oczekiwaniu na decyzję trybunału - mówiła w kwietniu w rozmowie dla Tennis Majors. Finalnie w czerwcu, tuż przed Wimbledonem doczekała się przesłuchania, jednocześnie apelując o jak najniższy wymiar kary.

Mimo że jej sprawa cały czas jest w toku, postanowiła wykorzystać furtkę w regulaminie WTA i zgłosić się do tegorocznego US Open. Organizatorzy turnieju opublikowali listę zawodniczek, które zgłosiły się do rywalizacji i obok m.in. powracającej do wielkiego tenisa Caroline Wozniacki, można dostrzec właśnie Halep. Nie oznacza to jednak, że 31-latka na pewno zagra na nowojorskich kortach, ponieważ jeśli do ostatecznego terminu zgłoszeń jej sprawa się nie wyjaśni, to automatycznie zostanie wycofana z zawodów.

Sama możliwość wstępnego zgłoszenia się do wielkoszlemowego turnieju jest dla Halep ogromną motywacją. Widać to w mediach społecznościowych, gdzie w czwartek zamieściła materiał, podczas którego możemy dostrzec ciężki trening na siłowni.

Jej entuzjazm ostudził prezes rumuńskiej federacji George Cosac. Uważa, że zawodniczka nie uniknie zawieszenia i niestety nie wystąpi w US Open. - Nawet gdyby była czysta, to i tak by ją usankcjonowali, bo straciliby cały wizerunek. Dadzą jej minimalne zawieszenie, aby przykryć tę sprawę. Jeśli jest niewinna, może domagać się odszkodowania w wysokości milionów euro - powiedział w rozmowie z PRO TV.

US Open rozpoczyna się 28 sierpnia i potrwa do 10 września, dlatego Halep ma coraz mniej czasu, aby uzyskać zgodę na start w turnieju.