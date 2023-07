Mąż Switoliny mówi wprost: Czuję się teraz jak mistrz

- Byłem zdumiony jej siłą psychiczną, by odwrócić kilka meczów. Byłem dumny i zainspirowany. Właśnie dlatego czuję się teraz jak mistrz - powiedział Gael Monfils o wyczynach swojej żony Eliny Switoliny podczas Wimbledonu. Ukrainka w marcu wróciła do gry po urodzeniu dziecka i w Londynie dotarła do półfinału.

3 Screen / Instagram @elisvitolina Otwórz galerię Na Gazeta.pl