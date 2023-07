Turniej prawdy dla Igi Świątek. Sprawdziliśmy, jak może wyglądać ranking WTA

Aryna Sabalenka (2. WTA) otwarcie mówi o tym, że chciałaby zakończyć sezon jako liderka rankingu WTA. Białorusinka była blisko wyprzedzenia Igi Świątek (1. WTA) podczas Wimbledonu, jednak po awansie Polki do ćwierćfinału musiała zameldować się w finale imprezy. Na drodze do osiągnięcia celu stanęła jej jednak Ons Jabeur (6. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Sabalenka w lepszej sytuacji w walce w drugiej części sezonu, Świątek ma się czego obawiać

Tym samym Świątek w poniedziałek rozpocznie 68. tydzień na czele światowego rankingu, ale najbliższe miesiące będą dla niej prawdziwym wyzwaniem. W rankingu WTA bierze się pod uwagę punkty zdobyte w ciągu ostatnich miesięcy. W momencie zakończenia edycji turnieju w danym roku, zawodniczka traci punkty zdobyte za ten turniej w roku ubiegłym. Jeśli chodzi więc o zawodniczki z czołówki, częściej niż o zdobywanie punktów, chodzi o ich "bronienie".

Polka do końca roku będzie bronić aż 3795 punktów, w tym 2000 za zwycięstwo w wielkoszlemowych US Open. Sabalenka z kolei ma do obrony 2391 punktów, co otwiera przed nią szansę na wyprzedzenie Polki. Dzieli je 470 punktów.

Aktualny ranking WTA

Iga Świątek - 9315 punktów Aryna Sabalenka - 8845 punktów Jelena Rybakina - 5465 punktów Jessica Pegula - 5395 punktów

Cyrku w Budapeszcie ciąg dalszy. Węgierka znów zabrała głos

W najbliższym czasie liderka rankingu zaprezentuje się w turnieju WTA 250 w Warszawie, ale wywalczone tam punkty nie będą miały większego znaczenia. Walka o miano najlepszej tenisistki świata nabierze rozpędu podczas turniejów za oceanem. Świątek i Sabalenkę na początek czeka udział w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Obie zawodniczki w poprzednim sezonie dotarły tam do trzeciej rundy i będą bronić 105 punktów. Zwycięstwo którejś z nich pozwoli na dopisanie do dorobku 795 punktów.

Następnym etapem będzie turniej WTA 1000 w Cincinnati. Tam w lepszej sytuacji będzie Polka, która przed rokiem osiągnęła trzecią rundę (105 pkt). Białorusinka dotarła z kolei do półfinału i będzie bronić 350 punktów, a ewentualne zwycięstwo przełoży się na 550 dodatkowych punktów. Liderka rankingu, w przypadku triumfu, może z kolei zyskać 795 punktów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Szok w meczu Polki. Jest półfinał. Przegrywała 1:5 i nagle stało się to

US Open najważniejszym turniejem Świątek w sezonie

Turniejem prawdy dla Świątek będzie US Open, gdzie stanie ona do obrony 2000 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo. W półfinale pokonała wtedy Sabalenkę, która będzie tym samym bronić 780 punktów. To właśnie ostatni turniej wielkoszlemowy będzie najważniejszym punktem walki o miano liderki światowego rankingu.

Po zmaganiach na Flushing Meadows Polkę czeka jeszcze obrona tytułu, a zarazem 470 punktów, w turnieju WTA 500 w San Diego. Również tam wiceliderka rankingu będzie w lepszej sytuacji, broniąc jedynie 100 punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał.

Później przyjdzie czas na turnieje w Azji, które ponownie pojawiły się w kalendarzu WTA. Najważniejszymi punktami tej części sezonu będą imprezy w Pekinie (ranga 1000) oraz w Tokio i Zhengzhou (ranga 500). W poprzednim roku Świątek wystąpiła w tym czasie w turnieju w Ostrawie, gdzie wywalczyła 305 punktów. Z racji tego, że zostaną jej one odjęte, wspomniane zmagania będą szansą na odrobienie poniesionych strat. Do Azji zapewne uda się również Białorusinka.

Radwańska oceniła Świątek. "Dostrzegłam tylko jeden błąd"

Zwieńczeniem sezonu, a zarazem walki o prowadzenie w światowym rankingu, będzie WTA Finals. Tam nieco więcej do stracenia będzie miała wiceliderka rankingu, która awansowała do finału (955 pkt). Polka będzie z kolei broniła 750 punktów za trzy zwycięstwa w fazie grupowej. Po finale sezonu okaże się, która z dwóch najlepszych obecnie tenisistek na świecie zakończy rok jako liderka światowego rankingu.