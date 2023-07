Cyrku w Budapeszcie ciąg dalszy. Węgierka znów zabrała głos

Amarissa Kiara Toth, która cieszyła się ze zwycięstwa po kreczu Shuai Zhang spowodowanym atakiem paniki, wydała specjalne oświadczenie dwa dni po skandalu na turnieju w Budapeszcie. 20-letnia tenisistka przeprosiła za swoje zachowanie. Jej słowa z oświadczenia brzmią całkowicie inaczej względem tych z ostatniego wywiadu.

Węgierka przeprasza za skandaliczne zachowanie w meczu z Zhang

Skandaliczna sytuacja zaczęła się od niesłusznie nieprzyznanego punktu dla Zhang. Chinka trafiła w linię, ale sędzia liniowy niepewnie stwierdził, że był aut. Arbiter główna także stwierdziła, że to była piłka autowa. Chinka się wykłócała, ale decyzja nie została zmieniona. Na domiar złego publiczność węgierska zaczęła szydzić z Zhang i ją wyśmiewać. Toth swoim zachowaniem także nie pomagała - sama śmiała się pod nosem, a potem zamazała ślad piłki. Supervisor nie interweniował, mimo wniosku Zhang.

Cała sytuacja spowodowała atak paniki u chińskiej tenisistki, po którym podjęła decyzję wycofaniu się z dalszej rywalizacji przy stanie 6:5 w pierwszym secie dla Toth. Po kreczu Zhang młoda Węgierka cieszyła się ze zwycięstwa tuż po tym, jak Zhang podziękowała jej za grę.

- Nie rozumiałam, dlaczego zrobiła z tego takie zamieszanie, koniecznie chcąc zmienić decyzję sędziego. Nie rozumiem, dlaczego po prostu nie zaakceptowała tej jednej decyzji, tylko narobiła sobie problemów - mówiła Kiara Toth w środę w rozmowie z Radiem Kossuth.

Jej wypowiedź ze środy kłóci się z oficjalnymi przeprosinami z jej strony, które pojawiły się w czwartek wieczorem na facebookowym profilu turnieju w Budapeszcie. Toth zabrała głos krótko po tym, jak odpadła z imprezy, przegrywając z Ukrainką Kateryną Baindl. 20-latka przyznała, że nie powinna się zachować w taki sposób, dała się ponieść emocjom. Liczy na rozmowę z chińską tenisistką w przyszłości. Poniżej treść oświadczenia:

"Ponieważ jestem poza turniejem, czas powiedzieć kilka słów o tym, co wydarzyło się we wtorek wieczorem. Nie sądziłam, że mój pierwszy w karierze sukces w turnieju głównym WTA wywoła taką burzę. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało, szanuję Shuai Zhang jako zawodniczkę i osobę. Nigdy nie było moją intencją lekceważenie, krzywdzenie lub denerwowanie kogokolwiek, nie mówiąc już o Shuai Zhang. Zdaję sobie sprawę, że nie powinnam świętować tak, jak świętowałem po meczu i przepraszam za to. W ferworze walki dałam się ponieść emocjom i chwili. Skupiłam się na tenisie, nie chciałam wygrywać w ten sposób. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miała okazję usiąść i porozmawiać z Shuai Zhang i powiedzieć jej, jak źle się czuję, że nasz mecz zakończył się w ten sposób" - powiedziała węgierska tenisistka.

Dla Kiary Toth turniej w Budapeszcie był jej pierwszym w karierze w WTA Tour. Zagrała w nim dzięki "dzikiej karcie". Za skandaliczną sytuację zarówno ona, jak i arbiter pojedynku z Zhang zostały skrytykowane przez sporą część tenisowego świata.