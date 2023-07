Naomi Osaka już trenuje. 15 dni po porodzie! Pokazała wideo

W ostatnich kilkunastu dniach tenisowa rodzina powiększyła się o kolejną zawodniczkę-mamę. Urodzeniem córeczki pochwaliła się Naomi Osaka, która jednocześnie zapowiedziała powrót do gry. "Cóż, to była fajna mała przerwa, a teraz wracamy do regularnie zaplanowanego programu" - napisała na Instagramie, dołączając emotikonę rakiety tenisowej.

Osaka pokazała wideo z treningu. 15 dni po porodzie!

Japońska tenisistka podzieliła się materiałem wideo z treningu raptem 15 dni po porodzie! To oczywiście dopiero początek jej pracy nad powrotem na kort, który zaplanowany jest na początku przyszłego roku. 25-latka dopiero wraca do pełnej sprawności fizycznej, ale także mentalnej, gdyż przed zajściem w ciążę wycofała się z gry oraz z mediów społecznościowych z uwagi na depresję i ataki paniki.

- Jedną z rzeczy, na które nie mogę się doczekać, jest to, że moje dziecko obejrzy jeden z moich meczów i powie komuś: "To moja mama" - napisała Japonka w momencie ogłoszenia, że spodziewa się dziecka. Wygląda na to, że będzie na to szansa, gdyż Naomi Osaka wydaje się być bardzo zdeterminowana, aby wrócić co światowej czołówki. Jest to możliwe, co pokazały Elina Switolina czy Wiktoria Azarenka.

25-latka to była numer jeden na świecie oraz czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych. Ostatni raz dokonała tego w 2021 roku w Australian Open. Turniej w Melbourne jest również wydarzeniem, w który celuje z powrotem do gry. Ma on nastąpić na początku 2024 roku. Ostatni pełny mecz Naomi Osaka rozegrała 31 sierpnia 2022 roku. Było to podczas pierwszej rundy US Open, gdy przegrała z Danielle Collins.