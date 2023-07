Alcaraz powiedział o swoim kolejnym tenisowym marzeniu. Duet marzeń na igrzyskach

W ostatnich dwóch tygodniach Carlos Alcaraz zachwycił tenisowy świat. 20-latek w swoim dopiero czwartym turnieju na trawie wygrał Wimbledon, pokonując w prawie pięciogodzinnym finale Novaka Djokovicia. Dla Serba była to pierwsza porażka na korcie centralnym All England Club od dekady.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Alcaraz powiedział o swoim kolejnym tenisowym marzeniu. Dotyczy ono igrzysk w Paryżu

23-krotny triumfator wielkoszlemowy w swoim dorobku nie ma jeszcze medalu igrzysk olimpijskich. Może się to zmienić w przyszłym roku. Impreza odbędzie się w Paryżu na ziemnych kortach, na których co roku odbywa się Roland Garros. Djoković wygrał tegoroczną edycję tego turnieju, lecz zabrakło w niej Rafaela Nadala, absolutnego króla tej nawierzchni, który aktualnie leczy kontuzje. Hiszpan ma wrócić do gry w przyszłym roku i wystartować również w Igrzyskach Olimpijskich.

Tego jeszcze nie było. Serwis od dołu? Tenisista poszedł o krok dalej. Cyrk

Na to liczy również jego rodak Carlos Alcaraz, który w rozmowie z portalem "Clay Tenis" wyznał, że jego marzeniem jest stworzenie deblowej pary z Nadalem podczas tego wydarzenia. - W przyszłym roku bez wątpienia będzie tam Rafa. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł z nim zagrać! Ale oczywiście grać w parze na igrzyskach olimpijskich... To byłoby marzenie. Nie tylko zdobycie medalu w grze pojedynczej lub deblowej, ale samo przeżycie gry podwójnej z moim idolem byłoby wspomnieniem, które zostanie ze mną na całe życie - powiedział lider światowego rankingu mężczyzn, który ma na swoim koncie już dwa tytuły wielkoszlemowe. Przed Wimbledonem triumfował również w US Open.

Mistrzyni Wimbledonu podjęła decyzję. Nie wystąpi w Warszawie

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu odbędą się od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku. Turniej tenisowy będzie miał miejsce w okresie od 27 lipca do 4 sierpnia. Medale będą przyznawane w grach pojedynczych i podwójnych kobiet oraz mężczyzn, a także w grze mieszanej, w której liczymy na udział Igi Świątek i Huberta Hurkacza. 37-letni Rafael Nadal jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim. W Pekinie 2008 zdobył złoty medal w singlu, a w Rio de Janeiro 2016 w deblu w parze z Marciem Lopezem.