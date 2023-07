Warszawski turniej bez mistrzyni Wimbledonu. Skomentowała decyzję. Króciutko

Tegoroczny wielkoszlemowy Wimbledon miał sensacyjną zwyciężczynię. Została nią Czeszka Marketa Vondrousova (10. WTA), która w finale pokonała 6:4, 6:4 Tunezyjkę Ons Jabeur (6. WTA). To jej największy sukces w karierze, po dotarciu do finału Rolanda Garrosa w 2019 roku. - W zeszłym roku o tej porze miałam rękę w gipsie. To niesamowite, że mogę tu stać i to trofeum trzymać. Tenis jest szalony - mówiła Vondrousova w trakcie ceremonii. Jakie są kolejne plany startowe Vondrusovej?

Zwyciężczyni Wimbledonu nie zagra w turnieju w Warszawie. "Bardzo mi przykro"

Pierwotnie wydawało się, że w turnieju w Warszawie wystąpi Marketa Vondrousova. Finalnie po wygraniu Wimbledonu jednak podjęła decyzję o rezygnacji, o czym informował Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl, powołując się na słowa Mariusza Fyrstenberga, dyrektora turnieju. Teraz tę decyzję potwierdza też Vondrousova. - Bardzo mi przykro, że mogłam rozczarować moich fanów w Polsce, ale wspólnie z teamem podjęliśmy decyzję o wycofaniu z turnieju w Warszawie - czytamy na stronie turnieju.

- Moje ciało potrzebuje trochę więcej czasu, by zregenerować się po dwóch intensywnych tygodniach w Londynie, muszę także poddać zabiegom moją kostkę. Nie mogę się już doczekać przygotowań do północnoamerykańskich turniejów na kortach twardych. Do zobaczenia w Montrealu - dodała Czeszka. Taka decyzja Vondrousovej oznacza, że nie zobaczymy jej na korcie przez najbliższe dwa tygodnie. Turniej WTA 1000 w Montrealu będzie rozgrywany w dniach 7-13 sierpnia. Pierwotnie Vondrousova miała być rozstawiona w Warszawie z numerem 2.

Poza Igą Świątek czy Mają Chwalińską w turnieju w Warszawie wystąpi Czeszka Karolina Muchova (16. WTA), Chinka Lin Zhu (33. WTA), Ukrainka Łesia Curenko (56. WTA), Niemka Tatjana Maria (58. WTA) czy Włoszka Camila Giorgi (67. WTA). Turniej WTA 250 w Warszawie rozpocznie się w poniedziałek 24 lipca i potrwa do 30 lipca. W zeszłym roku triumfowała Francuzka Caroline Garcia (5. WTA).