Znamy ceny biletów na turniej WTA w Warszawie. Tyle trzeba zapłacić, żeby zobaczyć Igę Świątek

Iga Świątek (1. WTA) bardzo dobrze radziła sobie na Wimbledonie. Pierwsze problemy napotkała dopiero w 1/8 finału, kiedy to przegrała seta i musiała bronić dwóch piłek meczowych. Mimo wszystko odwróciła losy rywalizacji z Belindą Bencić (15. WTA) i triumfowała. Ta sztuka nie udała jej się w ćwierćfinale, kiedy to przegrała w starciu z Eliną Switoliną (27. WTA). Impreza w Londynie zakończyła sezon na trawie. Teraz czas na twardą nawierzchnię. Przygodę z tymi kortami Polka rozpocznie od WTA 250 w Warszawie.

Znamy ceny biletów na WTA 250 w Warszawie. Tanio nie będzie

Sprzedaż biletów ruszyła już kilka tygodni temu. Większość wejściówek jest niedostępna, co świadczy o sporym zainteresowaniu imprezą. Nic dziwnego, ponieważ w stolicy Polski pojawi się wiele klasowych zawodniczek. Oprócz Świątek zagra też Katerina Siniakova (33. WTA), Lin Zhu (40. WTA) czy Shuai Zhang (45. WTA), która w ostatnich dniach znalazła się w centrum skandalu. Z rywalizacji zrezygnowała natomiast zwyciężczyni Wimbledonu, Marketa Vondrousova (10. WTA).

WTA wydało oświadczenie ws. skandalu w Budapeszcie. Kpina. Myśleli nad tym dwa dni

W tym roku kibice będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, by móc obejrzeć zmagania na żywo. W pierwszych dniach turnieju, kiedy rozgrywane będą pierwsze rundy, koszt biletu normalnego to kwota 90 - 130 zł. O wiele więcej będzie trzeba zapłacić za wejściówkę VIP, która uprawnia do dodatkowych atrakcji. Jej wartość to 300 zł.

Jak zastrzegli sobie organizatorzy, w kolejnych dniach ceny biletów będą wzrastać. Klasycznie, najdroższa wejściówka to ta na finał. Już dziś mówi się, że będzie ona kosztować od 160 zł (bilet normalny) do aż 600 zł (bilet VIP).

Podwójna rola Świątek w Warszawie

Teraz przed Igą Świątek kilka dni odpoczynku. Zmagania w Warszawie rozpocznie najprawdopodobniej we wtorek 25 lipca. Podczas turnieju będzie ona pełnić dwie role - zarówno zawodniczki, jak i ambasadorki tenisa.

- BNP Paribas Warsaw Open będzie jedyną szansą dla Polaków, by zobaczyć w kraju światowy tenis i dlatego zależy mi, żeby zagrać w tym turnieju. Poprzez swój udział chcę przede wszystkim promować tenis w naszym kraju. Ciągle jest wiele do zrobienia, aby była to dyscyplina coraz powszechniej oglądana i uprawiana. Wierzę, że dzięki mojej grze wielu ludzi obejrzy turniej na trybunach i w telewizji, a to sprawi, że część z nich bardziej zainteresuje się tą dyscypliną, a być może zdecyduje się jej nauczyć - mówiła w jednym z wywiadów.

Cyrk w Budapeszcie. Magda Linette zbeształa organizatorów. "Najgorsza, jaką widziałam"

Świątek będzie jedną z trzech reprezentantek Polski, które wystąpią w Warszawie. Dziką kartę otrzymały Maja Chwalińska (330. WTA) i Weronika Ewald (1063. WTA). Z gry wycofały się natomiast Magda Linette (25. WTA) i Magdalena Fręch (76. WTA). Druga z zawodniczek decyzję o rezygnacji tłumaczyła kłopotami zdrowotnymi.