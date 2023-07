Cyrk w Budapeszcie. Magda Linette zbeształa organizatorów. "Najgorsza, jaką widziałam"

Nie milkną echa skandalicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas turnieju WTA 250 w Budapeszcie. W meczu pierwszej rundy Shuai Zhang (45. WTA) skreczowała pod koniec pierwszego seta. Wszystko dlatego, że została skrzywdzona przez nieprawidłową decyzję arbiter meczu, po czym dostała ataku paniki i wybuchła płaczem. Swoje dołożyła również rywalka Amarissa Kiara Toth (548. WTA).

Linette skomentowała tłumaczenie organizatorów turnieju w Budapeszcie. Mocne słowa

Piłka po zagraniu Chinki wylądowała na linii, jednak sędziowie zdecydowali, że wylądowała poza kortem. Zhang starała się wpłynąć na tę decyzję, ale nieskutecznie. Dodatkowo 20-letnia Węgierka w kolejnej akcji zatarła butem ślad piłki posłanej przez Chinkę, a po kreczu rywalki uniosła rękę w górę w geście triumfu, czym wywołała spore oburzenie w środowisku tenisowym.

W obronie Toth stanęli organizatorzy turnieju. "To nie Amarissa zdecydowała, czy piłka była w korcie lub nie. To była decyzja sędziego liniowego, a potem sędziego głównego. Węgierska tenisistka pierwszy raz gra w turnieju WTA i mogła nie zachować się odpowiednio, ale nie zrobiła nic, co by można nazwać brakiem integracji. Chińczycy zmanipulowali świat za pomocą zmanipulowanego wideo" - czytamy w mediach społecznościowych.

Takie tłumaczenie można uznać za próbę załagodzenia fali krytyki, która spadła na 20-latkę. Trzeba jednak przyznać, że działania organizatorów się nie powiodły. Świadczy o tym między innymi mocny komentarz Magdy Linette (25. WTA) w mediach społecznościowych. "To najgorsza odpowiedź od turnieju, jaką kiedykolwiek widziałam" - napisała, cytując wpis organizatorów turnieju w Budapeszcie.

Wcześniej głos w sprawie skandalicznych wydarzeń w stolicy Węgier zabrały inne tenisistki. Na najbardziej konkretny komentarz zdecydowała się Greczynka Maria Sakkari (9. WTA). "Shuai Zhang jest najmilszą zawodniczką w tourze. Toth powinna zostać wyrzucona z touru" - stwierdziła wprost w mediach społecznościowych.