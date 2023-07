Afera w tenisie. Czołowy zawodnik z zarzutami. Miał bić matkę swojego dziecka

W październiku 2020 roku Olga Szarypowa oskarżyła Alexandra Zvereva (19. ATP), byłego wicelidera światowego rankingu (w czerwcu ubiegłego roku) o przemoc domową. Tenisista miał ją dusić, bić jej głową o ścianę i wykręcać jej ręce. ATP przeprowadziła wewnętrzne śledztwo, które trwało bardzo długo - co powodowało niecierpliwość świata tenisa - ale ostatecznie organizacja nie znalazła wystarczających dowodów na winę zawodnika.

Zverev oskarżony o napaść. Prokuratura znalazła wystarczające dowody. Zapłaci ogromną karę?

Szarypowa nie zdecydowała się oskarżyć Zvereva przed sądem, ale do prokuratury poszła Brenda Patea. To była dziewczyna tenisisty, z którą ma dziecko. Patea od początku mówiła, że nie zamierza dzielić się z nim opieką nad córką. Jej prawnik przekazał telewizji RTL, że Zverevovi zarzucana jest napaść i prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie nakazu karnego.

To metoda często wykorzystywana przez oskarżyciela w Niemczech. Jest stosowana wtedy, gdy prokurator uzna, że znalazł wystarczająco dużo dowodów, żeby kogoś skazać, ale nie chce generować kolejnych kosztów związanych z procesem. Zazwyczaj proponuje się wtedy karę finansową. Tak samo stało się w przypadku Zvereva. Niemiec byłej partnerce musiałby jednak zapłacić prawie pół miliona euro.

Najpierw jednak sąd musi stwierdzić, czy są podstawy wydania tego nakazu. Jeżeli dojdzie do wniosku, że tak, to Zverev będzie miał dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji. Wtedy dojdzie do normalnego procesu, ale jeżeli sędzia uzna go za winnego to Zverev ryzykuje poważniejszą karą niż wspomniane pół miliona.

Zazwyczaj proponowana przez prokuraturę grzywna jest dużo mniejsza. O jej wysokości decydują zarobki - te Zverev jako jeden z czołowych tenisistów świata ma bardzo wysokie - oraz waga przestępstwa. - Oznacza to, że publiczny oskarżyciel stwierdził, że doszło tutaj do poważnego przewinienia - powiedział prawnik Arndt Kempgens w rozmowie z RTL.