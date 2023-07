Szok. Była numer jeden zostanie wyrzucona z rankingu WTA. Impas trwa

Po raz ostatni Simona Halep (55. WTA) pojawiła się na korcie podczas I rundy US Open 2022, kiedy to dość zaskakująco przegrała z Darią Snigur (155. WTA). Z kolei w październiku zaczął się je koszmar. Została zawieszona przez International Tennis Integrity Agency (ITIA) po tym, jak w jej organizmie wykryto roksadustat, czyli niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Dodatkowo oskarżono ją o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym. "To największy szok w moim życiu" - pisała Rumunka w oświadczeniu, zapowiadając, że będzie walczyć o oczyszczenie z zarzutów. Na jej niekorzyść działa jednak czas.

Simona Halep może stracić miejsce w rankingu WTA. Walka z czasem

Przesłuchania zawodniczki były przekładane trzykrotnie. W końcu pod koniec czerwca Halep otrzymała szansę na wytłumaczenie w obecności sędziego i prawników. Wyrok miał zapaść w ciągu kolejnych dni, a Rumunce groziło nawet dwuletnie zawieszenie. Problem w tym, że nadal nie ma werdyktu w sprawie, co też wpływa na jej sytuację w rankingu WTA.

Aktualnie zajmuje ona 55. lokatę z dorobkiem równo 1000 punktów. Na ten wynik składa się udział w czterech turniejach z zeszłym roku. Najmniej punktów otrzymała za US Open, bo zaledwie 10. Nieco więcej uzbierała w Waszyngtonie, gdzie odpadła w 1/8 finału - 30 punktów. W Cincinnati skreczowała w 1/16 finału, co przełożyło się na zdobycz w postaci 60 punktów. Z kolei najwięcej punktów otrzymała za występ w Canadian Open, gdzie zwyciężyła - 900.

W tym roku Halep najprawdopodobniej nie będzie miała szansy obronić tych punktów, co oznacza, że starci cały dorobek. To nie jest jednak najgorsze. Jeśli ten scenariusz się ziści, wówczas zostanie wykreślona z list WTA. Nastąpi to już 11 września, a więc tuż po zakończeniu US Open - w nim liderka światowego rankingu tenisistek, Iga Świątek, będzie bronić tytułu.

Halep stoczyła zacięte pojedynki ze Świątek

Halep także w przeszłości znajdowała się na szczycie list. Wygrała aż 24 turnieje, w tym dwa wielkoszlemowe - Roland Garros 2018 i Wimbledon 2019. Rumunka jest w gronie zaledwie dwóch zawodniczek, obok Marii Sakkari (9. WTA), którym udało się pokonać Świątek na French Open. Miało to miejsce w IV rundzie w 2019 roku. W bezpośrednich meczach Świątek - Halep jest remis 2:2.

Jeśli jednak sąd nie podejmie w najbliższych dniach decyzji w sprawie afery dopingowej 31-latki, wówczas istnieje mała szansa, że znów zobaczymy polsko-rumuński pojedynek, przynajmniej nie w tym sezonie.