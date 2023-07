Horror ukraińskiej tenisistki. Bombardowanie rodzinnego domu. Mocny apel do WTA

Po wybuchu wojny w Ukrainie większość międzynarodowych federacji zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców. Inaczej postąpiły władze tenisa, z czym nie mogła pogodzić się m.in. Dajana Jastremska. - Jak możemy grać przeciwko tenisistkom z terrorystycznego kraju? To bardzo trudne emocjonalnie - mówiła w jednym z wywiadów. W ostatnich godzinach Ukrainka znów zaapelowała do władz tenisa o wykluczenie Rosjan i Białorusinów. Opowiedziała też o dramacie, który ostatniej nocy przeżyli jej krewni.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Jastremska pokazała dramat siostry. Wystosowała mocny apel do WTA. "Czy to jest sprawiedliwe?"

Dajana Jastremska rywalizuje obecnie w WTA w Palermo. Tenisistka nie może jednak w pełni skupić się na grze przez zmasowany atak na rodzinną Odessę, do którego doszło w nocy z wtorku na środę. W centrum walk znajdowała się jej siostra, Iwana. Dziewczyna skryła się wraz z psem w łazience, by przetrwać bombardowanie. W tych trudnych chwilach Ukraince towarzyszyła Dajana, która połączyła się z nią za pośrednictwem internetu.

Alcaraz przebił Igę Świątek. Pokazał nowy zegarek. Jego cena zwala z nóg

Później udostępniła screena z ich rozmowy na InstaStory, dzieląc się dramatem siostry oraz ludzi mieszkających w Ukrainie. "Musiała spać w łazience przez tych piep*****ch Rosjan" - napisała tenisistka. Na tym Jastremska nie poprzestała. W kolejnym wpisie zaapelowała do władz tenisa, by w końcu spojrzały na dramat Ukraińców i podjęły odpowiednie kroki, a więc wykluczyły Rosjan i Białorusinów z rywalizacji.

"Tylko spójrzcie na historię moich wpisów. Ewentualnie spójrzcie na nagrania na żywo, a może po prostu jedźcie do Ukrainy? Wtedy zmienicie zdanie na temat Rosjan. Niektórzy śpią dobrze, i doskonale wiecie, o kim mówię, podczas gdy inni walczą, by przetrwać. Żadni ukraińscy zawodnicy nie mogą spać podczas turniejów, ponieważ śledzą informacje z frontu. Czy to jest sprawiedliwe?" - napisała Jastremska, oznaczając zarówno konto WTA, jak i ITF. Jak na razie władze tenisa nie odpowiedziały na apel Ukrainki i mało prawdopodobne jest, by to zrobiły.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Fręch tłumaczy nieobecność na turnieju w Warszawie. "Nie zdążę"

WTA i ATP pozostają nieugięte ws. Rosjan i Białorusinów

Mimo usilnych próśb Ukraińców działacze nie zdecydowali się na radykalne kroki, na które w ubiegłym roku przystał choćby Wimbledon. Tego zrozumieć nie może m.in. Łesia Curenko. 34-latka doznała nawet ataku paniki po rozmowie z dyrektorem WTA Steve'em Simonem. - Powiedział mi, że on sam nie popiera wojny, ale jeśli popierają ją gracze z Rosji i Białorusi, to jest to tylko ich własna opinia. Byłam zszokowana - tłumaczyła. Następnie uderzyła w WTA, oskarżając ich, że próbują zamieść sprawę pod dywan, zamiast wykluczyć zawodników z państwa najeźdźcy.

Dajana Jastremska bardzo dobrze rozpoczęła rywalizację w Palermo. W pierwszym meczu bez większych problemów pokonała Mię Ristić 6:4, 6:2. W 1/8 finału zmierzy się z Jasmine Paolini.