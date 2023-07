Alcaraz przebił Igę Świątek. Jego nowe cacko kosztuje astronomiczną kasę

Po niezwykle zaciętym boju z Novakiem Djokoviciem w finale Wimbledonu Carlos Alcaraz został nowym mistrzem. Tym samym stał się drugim zawodnikiem w historii, który zwyciężył z 36-latkiem w pięciosetowym finale turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej potrafił zrobić to tylko Andy Murray w 2012 roku. Podczas ceremonii wręczenia nagród na ręku 20-latka znalazł się zegarek, którego cena robi wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

Zegarek za blisko pół miliona złotych. Alcaraz nosi prawdziwe cudo

W wieku 18 lat Carlos Alcaraz związał się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek zegarów na świecie, jaką jest Rolex. Z tego powodu zaraz po zakończeniu starcia z Djokoviciem Hiszpan założył imponujący model w złotych kolorach, który towarzyszył mu podczas wręczania pucharu Wimbledonu.

Zachwyty nad Alcarazem. "Może dominować jak Djoković, Nadal i Federer"

Okazuje się, że jest to egzemplarz Cosmograph Daytona 116518LN Meteorite Dial Yellow Gold Oysterflex, którego cena wynosi 120 tys. dolarów, czyli prawie 500 tys. złotych. Model został nazwany na cześć słynnego Daytona International Speedway na Florydzie. Zegarek ten zyskał status kultowego, gdy aktor i kierowca wyścigowy Paul Newman był widziany z Daytona 6239 z wygrawerowanym na odwrocie napisem „Prowadź mnie ostrożnie", który dostał od swojej żony. Obecnie takie egzemplarze są bardzo trudne do zdobycia. Chyba, że wygrywa się Wimbledon.

- Marzenie na całe życie! Zawsze trzeba wierzyć! Mam dopiero 20 lat, wszystko dzieje się zbyt szybko, ale jestem bardzo dumny z tego, jak pracujemy każdego dnia. Dziękuję wszystkim za wsparcie, z całego serca - pisał Alcaraz w swoich mediach społecznościowych po zwycięstwie w Wimbledonie.

Iga Świątek podzieliła ekspertów. "Dziś jest przepaść"

Ciekawostką jest, że Hiszpan został trzecim najmłodszym zwycięzcą turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Przed nim znajdują się tylko Boris Becker (17 lat, 228 dni) i Bjoern Borg (20 lat, 27 dni).

Ukochany zegarek Świątek w porównaniu do cacka Alcaraza kosztuje niewiele

Wielką fanką zegarków jest Iga Świątek, która od lat ma ulubiony model. To Lady-Datejust 28 mm wykonany z różowego złota everose. Jego cena wynosi około 30 tys. euro (ok. 140 tys. zł). To prawie cztery razy mniej niż cena zegarka Alcaraza. - Jest elegancki, dość mały i prosty, co jest idealne, ponieważ cenię sobie wygodę i prostotę w życiu codziennym. Noszę go prawie cały czas poza kortem. Stał się ważnym elementem moich niesportowych stylizacji, które są proste z nutką elegancji - mowiła liderka rankingu.