Fręch tłumaczy się z nieobecności na ważnym turnieju. Ma spore problemy

Turniej WTA 250 w Warszawie odbędzie się w dniach 24-30 lipca i będzie najważniejszym punktem tenisowej rywalizacji w Polsce w tym sezonie. W rywalizacji udział weźmie Iga Świątek (1. WTA), natomiast na start nie zdecydowały się Magda Linette (25.) i Magdalena Fręch (76.). - Od początku wychodziliśmy założenia, że chcemy organizować tę imprezę dla dziewczyn z Polski - stwierdził Tomasz Świątek, wyrażając zaskoczenie decyzją zawodniczek.

Fręch postanowiła wyjaśnić kibicom, dlaczego nie zdecydowała się wziąć udziału w rywalizacji w stolicy. Powód podjęcia takiej decyzji zdradziła w programie "Damy i Asy" w Canal+ Sport. - Sezon na kortach twardych jest długi w tym roku, szczególnie jeśli dołączymy do tego Azję i US Open. Decyzja o Warszawie była podyktowana tym, co działo się na trawie. Kontuzja pleców, z którą grałam, nie pozwoliłaby mi na czas się zregenerować i przygotować do turnieju. Wiedziałam, że nie zdążę, bo czasu po Wimbledonie było za mało - powiedziała.

- Tak naprawdę dopiero teraz wróciłam do lekkiego treningu, żeby nie nadwyrężyć pleców. Wiedziałam, że mam problemy zdrowotne i wolałam to wyleczyć do końca, niż później mierzyć się z nawrotem kontuzji tak, jak robiłam to kiedyś z nadgarstkiem, gdzie ból powracał przez osiem miesięcy - dodała tenisistka.

Fręch faktycznie ma za sobą wymagający, ale też udany sezon na trawie. Podczas zmagań w Nottingham i Birmingham dotarła do ćwierćfinału, a w drugim turnieju dodatkowo rozegrała dwa mecze eliminacyjne. W Eastbourne odpadła z kolei w pierwszej rundzie, podobnie jak podczas Wimbledonu, gdzie jej rywalką była późniejsza finalistka Ons Jabeur (6. WTA).

