Ślub rywalki Świątek. Pokazała zdjęcia swoje i partnerki. Jest reakcja WTA

W 2019 r. podczas turnieju WTA w Budapeszcie Alison van Uytvanck pokonała Igę Świątek i jak dotąd było to jedyne spotkanie zawodniczek. Wcześniej Belgijka rywalizowała m.in. z Agnieszką Radwańską. Kilka dni temu zajmująca 281. miejsce w rankingu WTA 29-latka wzięła ślub ze Emilie Vermeiren, a zdjęcia z ceremonii możemy oglądać w jej mediach społecznościowych.

Alison van Uytvanck poślubiła partnerkę. "W końcu mogę nazywać cię moją żoną"

Na profilu Instagram van Uytvanck pojawiły się fotografie z ceremonii, które skomentowały dziesiątki użytkowników. "W końcu mogę nazywać cię moją żoną, co jest spełnieniem marzeń. To był idealny dzień świętowany z rodziną i przyjaciółmi. Kochamy was. Mrs&Mrs Van Uytvanck-Vermeiren" - napisała tenisistka.

"Wielkie gratulacje", "Bądź szczęśliwa, przyjaciółko", "Najpiękniejszy dzień" - pisali fani i znajomi zawodniczki. Oprócz wpisów obserwujących para otrzymała również gratulacje od organizacji WTA.

Tenisistka jeszcze przed ślubem świętowała miesiąc miodowy z narzeczoną, o czym opowiadała w wielu internetowych relacjach. Ciekawostką jest, że Alison van Uytvanck przez pięć lat była w związku z inną tenisistką, Greet Minnen. Po jednym z pojedynków Belgijka podbiegła do trybuny i pocałowała ówczesną partnerkę w usta, co spotkało się z wieloma różnymi komentarzami.

- Zdecydowałam się na ten gest publicznie, bo byłam bardzo szczęśliwa. Nie muszę się niczego wstydzić. Chcę być wolna. Nie mam przecież żadnej choroby - mówiła wtedy van Uytvanck. 29-latka była nawet zaręczona z Minnen, jednak ich związek rozpadł się po pandemii.