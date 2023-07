Topowa tenisistka wypaliła o koleżankach po fachu. "To nie przyjaciółki". Będzie afera?

Kilka dni temu zakończyła się tegoroczna edycja Wimbledonu, w którym udział wzięła m.in. Camila Giorgi (50.WTA). Włoszka odpadła już w pierwszej rundzie turnieju, przegrywając z Francuzką Warwarą Graczewą (43. WTA) 2:6, 4:6. Co ciekawe, jeszcze w czerwcu Giorgi potrafiła pokonać Ons Jabeur (6. WTA), która zagrała w finale, a w lutym wygrała w Meridzie czwarty turniej z cyklu WTA, zwyciężając w trzech setach ze Szwedką Rebeccą Peterson. Ostatnio Włoszka przyznała, że na korcie nie może liczyć na żadne przyjaźnie.

Camila Giorgi zdobyła się na szczere wyznanie. "Rozmawiamy o innych rzeczach"

Podczas wspomnianego Wimbledonu Camila Giorgi popisała się nietypowym strojem, który otrzymała od marki Giomila. Ubranie przypominało nieco suknię ślubną, co spotkało się z wieloma komentarzami. - Kiedy masz mecz tenisa o 11:00, a weselę o 14:00 - napisał jeden z fanów. W innych turniejach zawodniczka występuje w kompletach przygotowanych przez jej mamę. - Wszystkie stroje, które mam na sobie, wyszły spod jej ręki. To nie tylko ubrania do gry w tenisa. Można w nim uprawiać sport, a nawet wyjść wieczorem. Są inne, bardziej kobiece niż to, co da się zazwyczaj kupić w sklepie - mówiła tenisistka cytowana przez "The Sun".

Podczas rozmowy z mediami 31-latka poruszyła również bardziej wrażliwe tematy, dotyczące jej prywatnego życia. Giorgi zdradziła, że nie udało się jej zawrzeć żadnej przyjaźni na korcie, a karierę sportową traktuje jak zwykłą pracę. - Nie, nie mam przyjaciół na korcie. Rywalizuję z nimi, ale nadal uważam, że są między nami dobre relacje - powiedziała Włoszka.

Oprócz tego zawodniczka dodała, że poza treningami nie lubi rozmawiać o tenisie, a podczas spędzania czasu ze znajomymi woli skupić się na innych, przyjemniejszych rzeczach. - Kiedy kończę trening, to zazwyczaj wychodzę gdzieś ze znajomymi. Rozmawiamy o innych rzeczach, jakiś naszych projektach. Podoba mi się to - dodała Camila Giorgi.