O ich związku pisał cały świat. Fatalny start. Gwiazda ujawnia. "Nie mówił nawet cześć"

Kilka dni temu Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas zakończyli udział w Wimbledonie. Hiszpanka ze względu na kontuzję pleców przerwała pojedynek drugiej rundy z Ukrainką Martą Kostjuk, a Grek przegrał po pięciosetowym boju z Amerykaninem Christopherem Eubanksem, odpadając w 1/8 finału. Po turnieju para wybrała się na wakacje, podczas których Badosa opowiedziała ciekawą anegdotę z początku ich związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Badosa zdradziła, jak wyglądały początki znajomości z Tsitsipasem. "Nie chciał na mnie spojrzeć"

Podczas transmisji na żywo na Instagramie para opowiadała obserwującym o różnych historiach z kortu i życia. Zakochani mówili m.in. o ulubionych państwach, planach dotyczących ślubu czy kontuzji Hiszpanki. Tenisiści wspomnieli nawet o Polsce, ponieważ dostali pozdrowienia od polskiego widza.

Jeden z użytkowników zapytał, jak wyglądały początki ich relacji. Wtedy Paula Badosa przyznała, że nie było zbyt kolorowo.

Absurdalne zarzuty dla Badosy i Tsitsipasa. Aż ręce opadają

- On nigdy się ze mną nie witał, myślałam sobie, co jest z nim nie tak. Gdy przechodził obok mnie, to nawet nie chciał na mnie spojrzeć, nie mówił "cześć", "dzień dobry", lub cokolwiek, zupełnie nic - żaliła się, choć z przymrużeniem oka, Badosa.

Wpadka na Wimbledonie. Badosa usłyszała słowa dziennikarza i się zaczęło [WIDEO]

Po chwili 25-latka ironicznie stwierdziła, że aktualnie może przynajmniej liczyć na przywitanie ze strony partnera. - Teraz przynajmniej mówi "cześć", tak że nie mogę narzekać - zakończyła tenisistka.

Badosa i Tsitsipas niebawem wrócą na kort. Tym razem w różnych turniejach

Za dwa tygodnie Paula Badosa będzie miała okazję wystąpić w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, natomiast Stefanos Tsitsipas zagra na meksykańskich kortach w rozgrywkach ATP 250 Los Cabos Open.