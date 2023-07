Świat tenisa reaguje na skandal w Budapeszcie. "Obrzydliwe. Moralne dno"

Shuai Zhang schodziła z kortu w Budapeszcie we łzach, przeżywając atak paniki. Stało się to po skandalu, jaki miał miejsce w starciu z zawodniczką gospodarzy Kiarą Toth. Najpierw Chinka została oszukana przez arbiter, która podjęła nieprawidłową decyzję. Nie interweniował też supervisor, mimo że Zhang o to prosiła. Do tego Węgierka zamazała ślad po niesłusznie nieuznanym punkcie, śmiała się z rywalki wraz z publicznością i cieszyła się z jej kreczu. Świat tenisa nie kryje oburzenia.

Świat tenisa komentuje skandal w meczu Zhang

We wtorkowym meczu Zhang toczyła walkę z wiatrakami. Sędzia nie zamierzała przyznać się do błędu, rywalka nie zachowywała się fair, publiczność także zaprezentowała się poniżej poziomu. Do tego doszedł atak paniki, po którym Chinka poczuła, że należy zrezygnować z dalszej gry i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Absolutny skandal. Musiała poddać mecz. Na reakcję rywalki i kibiców po prostu nie można patrzeć

Oszukana tenisistka dostaje już mnóstwo wsparcia w sieci, m.in. od byłych i obecnych zawodniczek, a także od dziennikarzy, ekspertów i kibiców. Nie szczędzili oni krytycznych słów w stronę Kiary Toth i arbiter tego spotkania.

"Człowiek jest w stanie z nieskrywaną przyjemnością upaść na moralne dno, aby tylko coś zyskać. Zjawisko dość dobrze znane nie tylko z kortu tenisowego. Obrzydliwe zachowanie Toth" - napisał na Twitterze wyraźnie zniesmaczony Marek Furjan, komentator tenisa.

"Nagroda za niesportowe zachowanie roku wędruje do Amarissy Toth" - dodała Urszula Radwańska.

"Największym świństwem jest to, co zrobiła młoda Węgierka. Starcie śladu w całym cywilizowanym świecie tenisowym oznacza przyznanie, że piłka była dobra. Tu starty ślad po błędnej decyzji sędziów uniemożliwił weryfikację przez Supervisiora. Chamstwo" - zwrócił uwagę Adam Romer, redaktor naczelny "Tenisklubu".

Komentujący tenis w Eurosporcie Dawid Żbik nie ukrywał, że był zażenowany zachowaniem Węgierki. Podkreślił, że Toth dopiero zaczęła swoją przygodę z WTA Tour i już sobie poważnie zaszkodziła. Dodał, że WTA powinna się wstydzić za zaistniałą sytuację.

"Im dłużej patrzę na ten obrazek, tym więcej kroków muszę zrobić, by to rozchodzić. Toth nie będzie miała łatwo, ale na własne życzenie. Skręca mnie z żenady, jak na to patrzę" - przyznał.

"Zero szacunku dla tej dziewczyny. Zero! Jestem taka wściekła. Tak mi szkoda Shuai" - skomentowała Daria Saville, australijska tenisistka pochodząca z Rosji.

"To jest smutne i nie do zaakceptowania" - stwierdziła psycholożka sportowa Daria Abramowicz, blisko współpracująca z Igą Świątek.

"Sędzia do zawieszenia, Toth również. Szkoda Chinki, ale patrzyłbym w szerszym kontekście - jak trudna jest droga na szczyt, a nawet do czołówki. Ile takich sędziów i Toth trzeba pokonać, by trafić do normalnego grania" - ocenił Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport.

"Niby człowiek widział w tenisie już wiele, ale ta sytuacja jest niebywałym skandalem. Od udających ślepotę sędziów, po śmiejącą się w twarz Węgierkę. Szok" - to słowa Macieja Trąbskiego z "Przeglądu Sportowego Onet".

Sama Zhang także zabrała głos ws. skandalu, którego była ofiarą. "Wszystkie wysiłki na treningu były na marne, ponieważ gdy chciałam uderzyć bliżej linii, a nawet udało mi się trafić w linię, to wciąż był aut... Kocham was wszystkich, którzy mnie wspierają i stoją po mojej stronie" - napisała Chinka na Twitterze.

Shuai Zhang jest na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju WTA w Warszawie, który odbędzie się w dniach 24-30 lipca.