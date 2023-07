Wozniacki wznawia karierę. Już niedługo może zagrać z Igą Świątek

Caroline Wozniacki niedawno ogłosiła, że postanowiła wznowić tenisową karierę. Dunka polskiego pochodzenia ostatni mecz na światowych kortach rozegrała podczas Australian Open w 2020 roku, przegrywając w trzeciej rundzie z Ons Jabeur (6. WTA). Była liderka światowego rankingu weźmie między innymi udział w wielkoszlemowym US Open, gdzie otrzymała dziką kartę od organizatorów.

Wozniacki z dziką kartą do turnieju w Cincinnati. Kolejna szansa na mecz ze Świątek

- Zacznę od Montrealu, żeby wrócić do rytmu, a potem udamy się z rodziną do Nowego Jorku - zapowiedziała. Okazuje się, że rywalizacja w turnieju WTA 1000 w Montrealu (7-13 sierpnia) nie będzie jej jedynym przetarciem przed ostatnią imprezą wielkoszlemową sezonu. 33-latka otrzymała dziką kartę od organizatorów turnieju WTA 1000 w Cincinnati, który odbędzie się w dniach 14-20 sierpnia.

Będzie to więc kolejna potencjalna okazja, aby zobaczyć starcie Wozniacki z najlepszą obecnie tenisistką świata, Igą Świątek (1. WTA). Polka otwiera listę zgłoszeń do zmagań w Cincinnati, które będą dla niej ostatnim sprawdzianem przed obroną tytułu w US Open. Była liderka światowego rankingu zapowiedziała już, że nie obawia się spotkań z najlepszymi obecnie zawodniczkami w tourze. - Wcześniej grałam z twardymi zawodniczkami i byłam w stanie walczyć po swojemu. Tym razem zrobię to samo - podkreśliła Dunka w rozmowie z tennisuptodate.com. Obie tenisistki do tej pory spotkały się tylko raz. W sierpniu 2019 roku Iga Świątek wygrała z Dunką 2:1 (1:6, 6:3, 6:4) na turnieju w Toronto.

33-latka ma już za sobą starty w tym sezonie. Dwukrotnie wystąpiła w turniejach legend podczas rywalizacji wielkoszlemowej. Zadebiutowała w Rolandzie Garrosie, a niedawno zaprezentowała się na Wimbledonie, gdzie razem z Carą Black z Zimbabwe dotarły do finału. W decydującym starciu przegrały 1:6, 5:7 z belgijsko-szwajcarską parą Kim Clijsters/Martina Hingis.