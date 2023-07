Absolutny skandal. Musiała poddać mecz. Na reakcję rywalki i kibiców po prostu nie można patrzeć

Najpierw sędzia popełniła poważny błąd, przyznając punkt Węgierce Kiarze Toth, choć piłka zagrana przez Zhang zmieściła się w boisku. Chińska tenisistka się wykłócała o swój punkt, ale bezskutecznie. Towarzyszyły temu szydercze uwagi i śmiechy ze strony publiczności. Sama Toth także nie pomagała swoim zachowaniem, budziło ono niesmak.

Skandal w Budapeszcie. Chińska tenisistka oszukana

Ta oburzająca sytuacja zdarzyła się w 11. gemie pierwszego seta wtorkowego pojedynku Kiary Toth z Shuai Zhang. Chinka prowadziła w nim 15:0 i powinna mieć prowadzenie 30:0, ale sędziowie zadecydowali inaczej. Piłka po zagraniu Zhang spadła na linię kortu, ale arbiter liniowy oznajmił, że był aut. Zrobił to po dłuższej chwili zawahania. Zhang poprosiła o sprawdzenie śladu przez sędzię główną meczu, która także stwierdziła, że to była piłka autowa.

Chińska tenisistka nie kryła rozczarowania i oburzenia. Była w pełni przekonana, że niesłusznie zabrano jej punkt. I to ona miała rację, co udowadniały telewizyjne powtórki. Mimo to sędzia była nieugięta, a za przedłużające się dyskusje ze strony Zhang przyznała dodatkowy punkt Węgierce. Chinka domagała się interwencji supervisora, ale do niej nie doszło. Ze strony publiczności padały szydercze teksty, kibice na trybunach wyśmiewali chińską tenisistkę. Całej sytuacji przyglądała się Toth, która nie zachowała się fair play, tylko sama śmiała się pod nosem.

W następnej akcji Zhang doprowadziła do stanu 30:30. Po przegranej piłce skandalicznie zachowała się tym razem Toth, która celowo zatarła ślad po wcześniejszym zagraniu Chinki. Zhang zauważyła, że Toth zmierza w to miejsce i przewidziała, co Węgierka będzie chciała zrobić. "Czekaj, zostaw ten ślad!" - krzyczała Chinka w jej kierunku, ale Toth nic sobie z tego nie robiła. Turniejowa numer 2 miała pretensje do przeciwniczki i arbiter meczu. Znów nie było żadnej interwencji, sztab szkoleniowy Zhang nie krył zdumienia.

Gem trafił na konto Węgierki, a po jego zakończeniu Zhang postanowiła wezwać fizjoterapeutę. Ta skandaliczna sytuacja była dla niej trudna do wytrzymania psychicznie. Dostała ataku paniki, płakała w trakcie konsultacji. Nie doczekała się interwencji ze strony supervisora.

Chinka postanowiła skreczować, nie widziała sensu dalszej gry, jeśli współpraca z arbiter główną stała się trudna, a rywalka nie zachowała się uczciwie. Zachowanie Toth po ogłoszeniu, że Zhang wycofuje się z dalszej rywalizacji, było skandaliczne.

Chińska tenisistka podała rękę na koniec zarówno sędzi, jak i Węgierce. Od razu po tym, jak Zhang się odwróciła, Toth uniosła ręce do góry w geście triumfu, który wcale nie był owocem jej dobrej gry na korcie. Ale to jej nie przeszkadzało. Publiczność w Budapeszcie była zadowolona z ostatecznego rozstrzygnięcia pojedynku.

Kiara Toth to 20-letnia tenisistka z Węgier, zajmuje dopiero 548. miejsce w rankingu WTA. W turnieju w Budapeszcie bierze udział dzięki "dzikiej karcie". Shuai Zhang jest za to na liście zawodniczek zgłoszonych do gry w turnieju w Warszawie (24-30 lipca).