To prawdopodobnie najkrótszy mecz tenisa w historii. Kuriozum. Dwie akcje i koniec [WIDEO]

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas poniedziałkowego meczu pomiędzy Filipem Misoliciem a Damirem Dzumhurem. Spotkanie kwalifikacji do turnieju w szwedzkim Bastad zakończyło się zaledwie po kilkudziesięciu sekundach. Kontuzja Bośniaka wykluczyła go z gry już po drugim podaniu. "Krecz po pierwszej akcji? Czemu nie" - napisał na Twitterze Dawid Wiktorski.

