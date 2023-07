Zakończyła karierę Kontaveit, teraz nie wystąpi w Warszawie. Świątek odpada rywalka

Już tylko kilka dni dzieli nas od najważniejszego tenisowego wydarzenia roku w Polsce, czyli turnieju WTA 250 w Warszawie (24-30 lipca). Tak jak przed rokiem największą gwiazdą będzie Iga Świątek. Liderce rankingu w drodze po tytuł przed własną publicznością ubyła właśnie groźna rywalka.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Bouzkova wycofała się z turnieju WTA w Warszawie. "Mogę potwierdzić"

Mowa o Czeszce Marie Bouzkovej (29. WTA), która ma za sobą udany występ na Wimbledonie. Dotarła tam do czwartej rundy, eliminując ubiegłoroczną triumfatorkę turnieju w Warszawie, Francuzkę Caroline Garcię (5.). 24-latka z pewnością zostanie jednak zapamiętana jako zawodniczka, która zakończyła karierę Anett Kontaveit, eliminując Estonkę w drugiej rundzie.

Bouzkova we wtorek zniknęła z listy uczestniczek, a informacje o wycofaniu się zawodniczki potwierdził dyrektor warszawskiego turnieju Mariusz Frystenberg. - Mogę potwierdzić, że Bouzkova wycofała się z turnieju. To są normalne procedury, do rozpoczęcia zmagań zawodniczki mogą się jeszcze wycofać, ale na razie niewiele zawodniczek podjęło taką decyzję - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Alcaraz zabawił się w Igę Świątek. Wpadka podczas wywiadu [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Bouzkova miała być jedną z członkiń czeskiej koalicji, która miała najbardziej zagrażać Świątek. Na liście zgłoszeniowej znalazły się jeszcze Marketa Vondrousova (10.) i Karolina Muchova (18.). Finalistka Rolanda Garrosa otrzymała "dziką kartę" i jej występ w imprezie jest pewny. Niewiadomą pozostaje w kolei udział mistrzyni zakończonego w sobotę Wimbledonu pań, a oficjalne informacje w tym temacie powinny być tylko kwestią czasu. Ewentualne starcie dwóch tegorocznych mistrzyń wielkoszlemowych z pewnością byłoby jednak wielką gratką dla kibiców.

Zachwyty nad Alcarazem. "Może dominować jak Djoković, Nadal i Federer"