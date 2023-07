Dwa lata gehenny. Finalistka wielkoszlmowego turnieju w końcu wraca do gry

Po raz ostatni 28-letnią tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych mogliśmy oglądać w sierpniu 2021 w turnieju w Cincinnati, lecz już wtedy trapiły ją urazy. Skreczowała w starciu z Jeleną Ostapenko, a kilka tygodni wcześniej poddała mecz na Roland Garros z Coco Gauff czy w Rzymie z Jekateriną Aleksandrową. Od tego momentu mierzyła się z kontuzjami, a przedłużająca się absencja spowodowała, że Jennifer Brady wypadła z rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda pobiegła najszybciej w karierze i złamała granicę 11 sekund! "Jestem gotowa na więcej"

Dwa lata gehenny. Finalista Australian Open w końcu wraca do gry

Pierwotnym terminem powrotu do gry niegdyś trzynastej rakiety świata był tegorocznym Roland Garros, lecz kolejny uraz boleśnie zweryfikował plany amerykańskiej tenisistki. Miała wówczas problemy ze stopą.

Przez to walka Świątek nic nie da. Kolosalna różnica w finałach Wimbledonu

Wygląda na to, że ponowny występ na korcie uda się zrealizować już w tym tygodniu. Jennifer Brady znalazła się w drabince głównej turnieju ITF w kanadyjskiej miejscowości Granby. W pierwszej rundzie zmierzy się z Kyoka Okamurą (271. WTA) z Japonii. Zawsze należy odpowiednio docenić, gdy sportowiec, który był na szczycie, schodzi do imprez najniższej rangi, aby się odbudować. Wymaga to niesamowitego zawzięcia i woli walki. A przecież Amerykanka nie jest już najmłodsza. Ma bowiem 28 lat, a musi odbudowywać ranking od nowa po dwóch latach nieobecności w kobiecym tourze.

Zawrotna kara dla Djokovicia za zachowanie podczas finału. Jak on sobie z tym poradzi?

Jennifer Brady w czasach swojej najlepszej dyspozycji imponowała bardzo mocnym forehandem, który zaprowadził ją do finału Australian Open w 2021 roku, w którym przegrała z Naomi Osaką. Japonka była lepsza również w ich konfrontacji w półfinale US Open kilka miesięcy wcześniej. Tenisistka wygrała jeden turniej WTA - w 2020 roku w Lexington. Ponadto w rankingu WTA najwyżej sklasyfikowana była na 13. miejscu.