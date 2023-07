Świątek walczy z wiatrakami. Wstydliwe dane. Kolosalna różnica w finałach Wimbledonu

Weekendowymi finałami kobiet i mężczyzn zakończyła się tegoroczna edycja Wimbledonu. W obu przypadkach w decydującym o losach tytułu spotkaniu wygrywał gracz, który przed nim był określany jako "underdog". Marketa Vondrousova wygrała 6:4, 6:4 z Ons Jabeur, a Carlos Alcaraz był lepszy od siedmiokrotnego triumfatora tej imprezy, czyli Novaka Djokovica.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda pobiegła najszybciej w karierze i złamała granicę 11 sekund! "Jestem gotowa na więcej"

Kolosalna różnica w finałach Wimbledonu

Blisko pięciogodzinny bój lidera rankingu ze światową "dwójką" był określony jako jeden z najlepszych w historii, więc nie może dziwić fenomenalną oglądalność tego starcia. W brytyjskiej stacji BBC oglądało je 11,3 miliona widzów w telewizji oraz ponad cztery miliony w internecie. To kolosalna różnica w porównaniu do finału kobiet. Pojedynek Czeszki z Tunezyjką obejrzało raptem - w porównaniu do mężczyzn - 4,5 miliona w telewizji oraz 1,3 w internecie.

Zawrotna kara dla Djokovicia za zachowanie podczas finału. Jak on sobie z tym poradzi?

Oczywiście należy wziąć poprawkę, że o tytuł wśród mężczyzn zagrała dwójka zawodników bezapelacyjnie najlepszych na świecie. W dodatku jeden z nich siedmiokrotnie wygrał ten turniej i każdy chciał zobaczyć zwycięstwo świeżej krwi nad legendą. To sprawiło, że był to najchętniej oglądany finał ostatnich lat. Pod tym względem przebił nawet mecz Djokovicia z Federerem w 2019 roku. Oglądało go wówczas 9,6 miliona telewidzów BBC.

Tak kolosalna różnica oglądalności finału Wimbledonu mężczyzn i kobiet naturalnie nakłania do dyskusji, która toczy się od dłuższego czasu w środowisku tenisowym. Mowa oczywiście o wyrównaniu płac w turnieju ATP i WTA, o co walczy m.in. liderka kobiecego tenisa Iga Świątek.

Trener i mąż finalistki Wimbledonu nie wytrzymał. "Płakałem jak dziecko"

- Uważam, że wszyscy wykonujemy tę samą pracę i dajemy z siebie wszystko. Są jednak ludzie, którzy twierdzą, że mężczyźni prezentują lepszy tenis, ponieważ jest on bardziej fizyczny. Tym samym krytykują kobiety. Nigdy nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że tenis i rywalizacja kobiet jest bardziej wyrównana. Tak czy inaczej, idealnym rozwiązaniem byłoby wyrównanie płac i warunków dla obu płci - powiedziała w kwietniu Świątek przed tegorocznym turniejem w Madrycie. - Nasz tenis przynosi te same emocje, co tenis męski. Myślę, że w kobiecym tenisie można znaleźć coś, czego nie znajdziesz w ATP - stwierdziła kilka tygodni wcześniej w Dubaju.

Przez dłuższy czas problemem kobiecego tenisa był brak ikony oraz gwiazd, które regularnie wygrywałyby tytuły wielkoszlemowe, jak to dzieje się w przypadku męskiego odpowiednika dyscypliny. Wydawało się, że nadchodzą czasy dominacji kilku zawodniczek, lecz zwycięstwo w Wimbledonie nierozstawionej, 42. rakiety świata Markety Vondrousove wyraźnie przeczy tej tezie.