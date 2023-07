Zachwyty nad Alcarazem. "Może dominować jak Djoković, Nadal i Federer"

Carlos Alcaraz został mistrzem Wimbledonu. Hiszpan pokonał w finale Novaka Djokovicia 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Osiągnięcie Alcaraza jest tym cenniejsze, że Serb pozostawał niepokonany na korcie centralnym w Londynie od ponad 10 lat. Uchodził za faworyta niedzielnego finału, mimo że to Alcaraz jest dziś numerem jeden na świecie.

Zapytaliśmy serbskiego dziennikarza, który oglądał finał z trybun Wimbledonu, co jego zdaniem zadecydowało o porażce Djokovicia. Miodrag Dimitrijević z portalu Nova.rs zwrócił uwagę na znakomity poziom gry Carlos Alcaraza od drugiej partii, mimo że pierwszy set był dla Hiszpana totalnie nieudany. Po porażce 1:6 wielu tenisistów mogłoby się nie podnieść, a 20-letni Alcaraz zdołał się odbudować.

Kiepskie statystyki Djokovicia nie kłamią

A co z Novakiem Djokoviciem? - Djoković popełnił zbyt wiele błędów z bekhendu w kluczowych momentach meczu - chociażby w tie-breaku drugiego seta przy piłce setowej (6:5) oraz na początku piątej partii. W decydującym secie mógł też przełamać Alcaraza, a to ostatecznie Hiszpan odebrał mu serwis. Różnice między nimi były małe, zadecydowało kilka piłek. Być może gdyby Novak wygrał tie-breaka i prowadził 2:0 w setach, nie oddałby już wygranej, ale możemy tak tylko gdybać - mówi Dimitrijević.

Można wskazać na trzy przełomowe momenty w tym finale, które przybliżyły lidera rankingu do wygranej. To: wspomniany przebieg tie-breaka drugiego seta, zacięty piąty gem trzeciej partii (trwał ponad 25 minut, miało miejsce 13 równowag!), po którym Alcaraz zdobył podwójne przełamanie i początek ostatniego seta, gdy to Hiszpan zyskał przewagę, której już nie oddał.

Od początku trzeciego seta Djoković sprawiał wrażenie przygaszonego. Grał pasywnie, a jak przechodził do ataku, popełniał sporo błędów. W całym meczu zaliczono mu 32 wygrywające uderzenia (u Alcaraza aż 66), a jednocześnie aż 40 niewymuszonych błędów (45). Hiszpan - mimo bardzo ryzykownego stylu gry - miał bardzo przyzwoite statystyki. Serb ryzykował mnie, a mylił się częściej.

- Nie byłem zaskoczony grą Djokovicia, bo dobrze wiemy, że zwykle "najlepsze" zostawia na finał. Jestem nieco zaskoczony liczbą niewymuszonych błędów z jego strony, ale to część gry w tenisa - wskazuje nasz rozmówca. Djoković prezentował się dobrze, momentami nawet znakomicie, ale brakowało w jego grze większej stabilizacji. Forma Serba w trakcie meczu mocno falowała.

Alcaraz dorówna "Wielkiej Trójce"?

Serbski dziennikarz jest pod wrażenie Carlos Alcaraza. 20-latek sięgnął w Londynie po drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze. Rok temu zwyciężył w US Open. - Alcaraz jest liderem nowej generacji. Być może obserwujemy właśnie początek jego ery - mówi.

I dodaje: "Myślę, że Carlos wygra co najmniej 10 turniejów wielkoszlemowych, może będzie dominował tak, jak "Wielka Trójka" (Novak Djoković, Rafael Nadal i Roger Federer - przyp.red.), jeśli pozostanie zdrowy. Hiszpan ma wszystko, ale najważniejsze, że nadal potrafi się rozwijać, a jednocześnie już dziś świetnie adoptuje się do różnych nawierzchni".

Mimo młodego wieku Alcaraz znakomicie odnajduje się nie tylko na ziemi (w tym roku osiągnął półfinał Roland Garros), ale i na trawie czy kortach twardych. Świat tenisa czekał na zawodnika młodszej generacji, który wejdzie na tak wysoki poziom. - Nigdy nie grałem przeciwko takiemu tenisiści - powiedział Djoković po finale.

Po spotkaniu 36-letni Novak Djoković spotkał się m.in. z serbskimi dziennikarzami. Czy miał problemy zdrowotne? W trakcie pojedynku momentami można było odnieść wrażenie, że nie czuje się najlepiej. Z drugiej strony "odrodził się" w czwartej partii, a w żadnym momencie nie dopadły go np. skurcze.

- Novak nie powiedział, że coś go trapi, więc możemy tylko przypuszczać, że pojawiły się jakieś problemy zdrowotne. Prawdopodobnie jednak czuł ból w prawym nadgarstku, ale wiedział, jak sobie z tym poradzić w większości sytuacji w trakcie spotkania - mówi nasz rozmówca.

Dimitrijević zasugerował, by skupić się przede wszystkim na klasie Alcaraza. - Carlos udowodnił wszystkim, że potrafi być skuteczny na trawie, a Djoković nie jest tutaj w Londynie nie do pokonania. Jestem pewien, że obaj rozegrają między sobą jeszcze wiele ciekawych pojedynków, najbliższy być może już podczas nadchodzącego US Open - kończy.

Turniej wielkoszlemowy w Nowym Jorku rusza 28 sierpnia.