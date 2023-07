Osiem godzin na korcie. Niezniszczalna tenisistka. "Nawet Djoković tego nie dokonał"

W miniony weekend dobiegł końca trzeci wielkoszlemowy turniej w tym roku, lecz w tenisowym kalendarzu nie ma miejsca na przerwę. Już kilka dni temu ruszyły imprezy rangi 250 - ATP w Gstaad, Bastad i Newport, a także WTA w Budapeszcie oraz w Palermo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda pobiegła najszybciej w karierze i złamała granicę 11 sekund! "Jestem gotowa na więcej"

Tenisowy Iron Man! Niezwykły wyczyn serbskiej tenisistki. "Nawet Djoković tego nie dokonał"

Do drabinki głównej imprezy we Włoszech awansowała 17-letnia Serbka Mia Ristic, która notowana jest w piątej setce rankingu. Dokładnie na 443. miejscu. Aby tego dokonać, tenisistka musiała przejść przez dwuetapowe kwalifikacje. Najpierw pokonała Caglę Buyukakcay (247. WTA) - 6:7(4), 7:6(8), 7:5 - w meczu trwającym ponad cztery godziny, a niecałą dobę później w 3 godziny i 26 minut rozprawiła się 1:6, 7:6(2), 7:6(3) z Kathinką von Deichmann (387. WTA). To oznacza, że 17-letnia Mia Ristic w ciągu dwóch dni spędziła na korcie łącznie 7 godzin i 39 minut!

Trener i mąż finalistki Wimbledonu nie wytrzymał. "Płakałem jak dziecko"

"Serbia ma dziewczynę ze stali: grała prawie osiem godzin w ciągu dwóch dni. Nawet Djoković tego nie dokonał" - pisze krajowy portal "Nova", która analizuję, że Mia Ristic w tych dwóch meczach spędziła na korcie dziewięć minut więcej niż jej rodak Novak Djokovic w półfinale i finale Wimbledonu przeciwko Jannikowi Sinnerowi oraz Carlosowi Alcarazowi, z którym rozegrał pięć setów w meczu o tytuł. A przecież "Nole" miał jeszcze dni przerwy między tymi pojedynkami.

Alcaraz rozbawił dziennikarzy. Nawet nie musiał się odzywać. "To szalone"

Serbski tenis nie ma żeńskiego "odpowiednika" 23-krotnego triumfatora wielkoszlemowego. Dość powiedzieć, że w TOP100 rankingu WTA nie ma żadnej reprezentantki tej nacji. Najwyżej sklasyfikowaną zawodniczkom na 102. miejscu jest Olga Danilović. Nadzieją na nowe lepsze "jutro" jest właśnie 17-letnia Mia Ristic, dla której awans do drabinki głównej w Palermo ma być dopiero początkiem wielkiej kariery. Tenisistka w rankingu na żywo awansowała już o 43. lokaty. We wtorek zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastremską (143. WTA).