Mąż finalistki Wimbledonu płakał jak dziecko. "To było bolesne"

Sensacyjnym zwycięstwem Markety Vondrousovej zakończyła się tegoroczna edycja Wimbledonu pań. Czeszka pokonała 6:4, 6:4 Ons Jabeur, dla której był to już trzeci przegrany wielkoszlemowy finał z rzędu. Tunezyjka po spotkaniu przyznała, że to jej najbardziej bolesna porażka w karierze i całkowicie się rozpłakała.

Wielkie emocje przeżywał również jej sztab. Odczuciami na swoim profilu na Instagramie podzielił się Karim Kamoun, mąż tenisistki, a zarazem jej trener od przygotowania fizycznego. - Tak, to było bolesne, Tak, to było naprawdę trudne. Tak, to sprawiło, że płakałem jak dziecko - napisał, zamieszczając zdjęcie z tenisistką oraz całym jej sztabem.

- Można okazywać emocje, emocje to paliwo, które sprawi, że będziesz silniejszy, mądrzejszy i jestem pewny, że jesteśmy na dobrej drodze. To właśnie nadchodzi, musisz wierzyć i ciężko pracować. Jestem z Ciebie bardzo dumny Ons... - kontynuował Kamoun. Mężczyzna podkreślił, aby wierzyć i marzyć do samego końca.

Swoją niekorzystną passę przegranych finałów wielkoszlemowych Ons Jabeur rozpoczęła właśnie w Londynie. W zeszłym roku pokonała ją Elena Rybakina, której zrewanżowała się w ćwierćfinale tegorocznej edycji. W tym samym sezonu dotarła również do meczu o tytuł w US Open, lecz wówczas lepsza okazała się Iga Świątek.

Wydawało się, że Tunezyjka przeciwko nierozstawionej Markecie Vondrousovej jest murowaną faworytką do triumfu, lecz Jabeur była spięta i popełniała sporą liczbę błędów. Większość ekspertów uważa, że ponownie nie poradziła sobie z emocjami finału.