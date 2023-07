Kilka mocnych słów od ojca Igi Świątek. Są skierowane do hejterów

Iga Świątek (1. WTA) szła jak burza przez Wimbledon. Pierwsze problemy pojawiły się dopiero w 1/8 finału, w starciu z Belindą Bencić (15. WTA). Straciła seta, a później obroniła dwie piłki meczowe. Finalnie udało jej się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść i awansowała do ćwierćfinału, co było jej najlepszym wynikiem w seniorskiej karierze na londyńskiej trawie. Na tym etapie rywalizacji uległa Elinie Switolinie (27. WTA). Po meczu na Polkę spadła fala krytyki, a niektórzy kibice wysnuwali dość absurdalne teorie, jakoby z premedytacją oddała zwycięstwo ukraińskiej tenisistce ze względu na trwającą wojnę.

Głos w sprawie negatywnych komentarzy zabrał Tomasz Świątek. Ojciec 22-latki stanął w jej obronie i wprost stwierdził, że jego córka osiągnęła przyzwoity wynik, patrząc na jej poprzednie rezultaty na trawie.

- Obecnie przegrana w ćwierćfinale Wimbledonu jest traktowana jak porażka, ale jeszcze dwa, trzy lata temu bralibyśmy ten wynik w ciemno. Od samego początku Iga mówiła, że trawa nie jest nawierzchnią, na której czuje się najlepiej. Mam pełen szacunek do poziomu, do którego dotarła. Mecz ze Switoliną nie ułożył się po myśli Igi, ale pamiętajmy, że każda przeciwniczka wychodząca na spotkanie z córką ma jeden cel - bić mistrzynię - podkreślił Tomasz Świątek w rozmowie z WP SportoweFakty.

To nie koniec. Ojciec tenisistki wystosował też ważny apel do kibiców. - Nie powinniśmy krytykować Igi, bo turniej jest długi, każdy dzień przynosi coś innego, a tenis to sport, który nie jest możliwy bez przegrywania, każdy czasem przegrywa. Iga dała z siebie wszystko w trakcie ćwierćfinału. Ona zawsze walczy o zwycięstwo i tak też było na Wimbledonie. Wielu kibiców nie zauważa, że w sporcie są wzloty i upadki, góry i doły. Oczywiście, dąży się do tego, aby zwycięstw było jak najwięcej, ale nie ma możliwości, żeby topowy poziom utrzymywać nieustannie. Prześledźmy kariery Federera, Djokovicia czy Nadala. Tam też nie zawsze było kolorowo - kontynuował.

- Najprostszą metodą, aby to zrozumieć, jest wzięcie rakiety do ręki, wyjście na najprostszy kort i zagranie kilku banalnych piłek. Wtedy nabiera się pokory do tego, co widzimy w telewizji - podsumował.

Polscy sportowcy bronią Świątek. "Szambo się wylewa"

W obronie liderki rankingu WTA stanęła także Justyna Kowalczyk-Tekieli. "Dziewczyna jest nr 1 w tenisie od wielu miesięcy. Przegrywa jakiś mecz. Szambo się wylewa. Zwalniają trenera, umniejszają Idze. W sumie to śmieszne. I wcale nie świadczy źle o zawodniczce" - napisała 40-latka na Twitterze.

Teraz przed Świątek kilka dni wolnego. Do rywalizacji powróci już 24 lipca przy okazji WTA 250 w Warszawie. Będzie to pierwszy turniej na nawierzchni twardej przed zbliżającym się US Open, w którym będzie bronić tytułu. W poprzednim sezonie tenisistka dotarła do ćwierćfinału turnieju w stolicy Polski.