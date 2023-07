Wpadka księżnej Kate po finale Wimbledonu. W Wielkiej Brytanii zawrzało

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej tradycyjnie zjawili się na Wimbledonie. Kate Middleton, jako patronka All England Tennis and Croquet Club, wręcza nagrody dla zwyciężczyni i zwycięzcy. Księżna jest fanką sportu i chętnie pojawia się na wielu sportowych wydarzeniach. Jej obecność na trybunach od zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie mediów oraz fanów.

Ons Jabeur uratowała Kate Middleton przed wręczeniem nagrody Arynie Sabalence

Kilka dni temu media rozpisywały się o księżnej Kate w kontekście potencjalnego wręczenia nagrody Arynie Sabalence. Jeszcze przed startem Wimbledonu podjęto decyzję to tym, że księżna Kate wręczy nagrodę triumfatorom turnieju, nawet jeśli zwycięży ktoś z Białorusi lub Rosji. Sabalenka odpadła jednak z Wimbledonu po półfinałowej trzysetowej walce z rewelacyjną Ons Jabeur. Jej porażka uszczęśliwiła zarówno kibiców Igi Świątek, która zachowała pozycję numer jeden w rankingu WTA, jak i żonę księcia Williama, która według brytyjskiej prasy odetchnęła z ulgą.

"Księżna Walii została uratowana przed koniecznością wręczenia trofeum Wimbledonu białoruskiej zawodniczce, która jest powiązana ze zwolennikiem wojny [Aleksandrem Łukaszenką - red.] na Ukrainie" - napisał "Daily Mail".

Ostatecznie księżna Middleton wręczyła główne nagrody Markecie Vondrousovej, która sprawiła niespodziankę i odprawiła Ons Jabeur, oraz Carlosowi Alcarazowi, który pokonał Novaka Djokovicia.

Wpadka księżnej Kate. "Widzowie mieli złamane serca"

Tuż przed ceremonią odebrania trofeum przez Carlosa Alcaraza miała miejsce drobna sytuacja z udziałem księżnej Kate, która chciała podziękować obsłuchującym Wimbledon za ich ciężką pracę, ale wyszło niezręcznie. Kate wchodząc na kort centralny zatrzymała się przy osobach od podawania piłek i ściskała ręce wszystkim stojącym w szeregu, za wyjątkiem jednego chłopca.

Widzowie mieli złamane serca przez przeoczenie Kate, a swoje żale zaczęli wylewać w mediach społecznościowych. "Kate Middleton zignorowała pierwszego chłopca do podawania piłek", "Biedaczek", "Kate przyszła na kort i rozmawiała z chłopcami oraz dziewczynkami do podawania piłek. Ale czy nie przegapiła pierwszego chłopca do podawania piłek? Co ten biedny chłopiec sobie teraz myśli?", "To było bardzo dziwne, nie wspominając o krępującej sytuacji dla biednego chłopca" - komentowali internauci.