Dziennikarzowi aż odebrało mowę. Djoković pokazał, co znaczy klasa

Novak Djoković stoczył zacięty bój z Carlosem Alcarazem w finale Wimbledonu, ale po pięciu godzinach pasjonującej rywalizacji musiał uznać wyższość Hiszpana. Potem płakał podczas przemówienia. Choć nie było łatwo znieść porażkę w meczu o tytuł, to po spotkaniu zachował klasę. Dotrzymał obietnicy, którą dał wcześniej serbskiemu dziennikarzowi.

Djoković dotrzymał słowa, zachował klasę

Sprawę opisuje serbski portal nova.rs. Jeszcze przed rozpoczęciem Wimbledonu Djoković obiecał prezent Nebojsy Viskoviciowi, komentatorowi sportowemu, a prywatnie dobremu koledze. Miała być nim bluza dresowa tenisisty. Umowa między nimi była taka, że Djoković wręczy bluzę, jeśli wygra Wimbledon.

Ostatecznie Serb nie wygrał ósmy raz w karierze na słynnych kortach trawiastych, ale i tak dał prezent dziennikarzowi, który był wyraźnie zaskoczony gestem Djokovicia. Był w takim szoku, że jedynie poprosił o uścisk w ramach podziękowań. Sam tenisista udzielił dodatkowo wywiadu, mimo że nie miał takiego obowiązku. Visković nie prosił go o rozmowę. Moment wręczenia prezentu uchwyciły kamery serbskiej telewizji.

Djoković docenił rywala

Novak Djoković ma na koncie 23 tytuły wielkoszlemowe. Obecnie w rankingu ATP ustępuje tylko Carlosowi Alcarazowi.

Serb był pod wrażeniem tego, jak młody Hiszpan dostosował swój styl gry do specyfiki tenisa na trawie. Po finale nie szczędził ciepłych słów w kierunku Alcaraza.

- W ciągu ostatniego roku ludzie mówili, że tenis Alcaraza zawiera elementy gry Rogera, Rafy i mojej. Zgadzam się z tym. Myślę, że w rzeczywistości ma to, co najlepsze z tych trzech światów. Jak na 20-latka, jest niesamowicie dojrzały i odporny psychicznie. Ma mentalność hiszpańskiego byka, polegającą na rywalizacji, duchu walki i niewiarygodnej obronie, co widzieliśmy na przestrzeni lat u Rafy. Oburęczny bekhend, defensywa i zdolność do adaptacji są moją osobistą siłą i on też to ma. Nigdy nie grałem z kimś takim jak on. Carlos jest kompletnym tenisistą. Ma niesamowite zdolności adaptacyjne, które moim zdaniem są kluczem do długowieczności - stwierdził Djoković.