Wielka nadzieja polskiego tenisa. Tym różni się od Igi Świątek. "Mówią, że jestem TOP 100"

Tomasz Berkieta bardzo dobrze poradził sobie w młodzieżowym Wimbledonie. Odpadł dopiero w półfinale po bardzo wyrównanym meczu z Jarosławem Deminem, zakończonym wynikiem 6:7, 6:7. Taki wynik uprawnia go do tego, aby myśleć o zawodowej karierze.

Tomasz Berkieta marzy o wielkiej karierze. "Trzy lata i też tam będę"

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" 16-latek przyznał, że w przyszłości chciałby rywalizować z najlepszymi. Wskazał też, gdzie na obecnym etapie widzi różnice. - Jeżdżąc na turnieje wielkoszlemowe, coraz bardziej pogłębiam w sobie poczucie, że to dokładnie jest to, co chcę robić. Ciężko mi mówić, jak wiele w tej chwili mi do nich brakuje, bo jeszcze nie byliśmy razem na korcie, ale słyszę, co inni mówią o mnie. A mówią, że z gry jestem już Top 100, tylko głową jeszcze w tym wypadku odstaję i znajduję się niżej. To jest właśnie największa różnica między poziomem młodzieżowym i seniorskim. Nie sama siła gry, a mental - powiedział.

Na wyobraźnię Berkiety mocno podziałał ćwierćfinał Wimbledonu pomiędzy późniejszym zwycięzcą turnieju Carlosem Alcarazem (1. ATP) oraz Holgerem Rune (6. ATP). Obaj są od niego niewiele starsi, mają po 20 lat. - Wiadomo, że każdy junior, szczerze mówiąc, myśli tak: "Trzy lata i ja też tam będę". Nieważne, co każdy ma w głowie, zawsze odpowie tak samo. A jeśli chodzi o mnie, to jak na nich patrzę, to mam jeszcze większy kop motywacyjny i ochotę, by to wszystko robić - dodał. Z Duńczykiem łączy go model prowadzenia kariery, w którym dużą rolę odgrywa mama, ale Berkieta nie uznaje go za swojego "bohatera" - do jego ulubieńców należą za to Alexander Zverev (19. ATP) czy Sebastian Korda (28. ATP).

Tomasz Berkieta twardo stąpa po ziemi. "Po pięciu czy dziesięciu piłkach nagle się podpalam i psuję"

Młody tenisa potrafi docenić najlepszych zawodników i sam chciałby kiedyś znaleźć się wśród nich. - Oni zagrają na superintensywności, strzelam, wymianę dwudziestu piłek, ja po pięciu czy dziesięciu nagle się podpalam i psuję. Jeszcze nie mam tego wyczucia, decyzyjności, łatwości dokonywania odpowiednich wyborów. Że to jest właśnie ta odpowiednia piłka na winnera. To są właśnie różnice między młodymi i starszymi, dobrymi, bardzo dobrymi i najlepszymi. A ja, jak każdy tutaj grający, chcę być kiedyś najlepszy - wyjaśnił.

Aby dalej się rozwijać, Berkieta ma w planach choćby wyjazd do Hiszpanii, gdzie chciałby doskonalić grę na mączce. Widzi ku temu kilka powodów. - Sparingpartnerzy, infrastruktura, ludzie, którzy wiedzą o niej wszystko. I nie będę tu przywoływał tylko Nadala. Określenie "hiszpańska rzeźnia" jest trafne i mówi właściwie wszystko o tym, jakie można tam zdobyć kompetencje - stwierdził. Jego głównym trenerem będzie Fin Kim Tiilikainen, kiedyś prowadzący Jerzego Janowicza.

16-latek kładzie nacisk na współpracę z ekspertami w kwestiach taktycznych i technicznych, ale ma inne podejście jeśli chodzi o sferę mentalną i na ten moment nie współpracuje z psychologiem. W tym aspekcie mocno różni się choćby od Igi Świątek (1. WTA), która od lat pracuje z Darią Abramowicz i podkreśla jej znaczenie dla swoich wyników. - Nie wiem, czy miałbym cierpliwość usiedzieć godzinę i z nim rozmawiać. Myślę, że przez pół roku z taką osobą nie potrafiłbym się w ogóle otworzyć i opowiadać o słabościach. Nigdy nie lubiłem psychologów. Uważam ich, mówię o tenisie, za element zbędny - ocenił. Relaksuje się choćby poprzez słuchanie muzyki, a na korcie jest raczej ekspresywny i czerpie energię z interakcji z innymi ludźmi.