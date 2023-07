Serbowie nie mają wątpliwości po finale Wimbledonu. "Zniszczył Djokovicia"

To był jeden z najlepszych finałów w historii WImbledonu. Carlos Alcaraz przerwał trwającą od 2018 roku dominację Djokovicia w tym turnieju. Statystycy z Opta Ace wyliczyli, że od ostatniej porażki Serba w tym turnieju minęło 2195 dni.

Finałowy mecz Wimbledonu trwał blisko pięć godzin. Djoković był faworytem tego spotkania, co udowodnił swoją grą na początku meczu, bo zaczął świetnie i w pierwszym secie wygrał 6:1. Jednak drugą partię w tym spotkaniu przegrał, mimo że w tie-breaku miał już piłkę setową. Serb popełniał coraz więcej błędów, w kolejnym secie przegrał aż 1:6 i choć w czwartym secie wrócił jeszcze do gry i wygrał 6:3, to w decydującej rozgrywce górą był Hiszpan.

Finał Wimbledonu jest szeroko komentowany w serbskich mediach, które odnotowały porażkę swojego rodaka w tym prestiżowym turnieju.

"Alcaraz udowodnił, że bez wątpienia jest najlepszym, najlepiej przygotowanym i najrówniej grającym zawodnikiem nowej generacji" - pisze serbski oddział Russia Today. "Wbrew wszystkiemu - prowadzeniu rywala, siatce, publiczności, która kibicowała Hiszpanowi oraz interesującym decyzjom sędziego - Serb pokazał, że jest mistrzem tego sportu" - tak opisano czwartego seta, w którym Djoković wygrał 6:3.

Portal espreso.co.rs uderza w mocniejsze tony i nazywa Alcaraza "żółtodziobem bez historii w Londynie, który zniszczył Djokovicia po pięciu setach i wygrał Wimbledon".

Za to telewizja Nova też zauważa, że publika kibicowała Hiszpanowi. "Młody, z genialnymi ruchami, fantastycznym poruszaniem się i wyłapywaniem niechwytnych piłek. To sprawiło, że skradł serca wszystkich fanów tenisa. Ponad 15 lat różnicy w wieku nie było widoczne na korcie, ale objawiało się w odczuciach publiczności" - stwierdza i też zwraca uwagę na problemy Djokovicia z sędziami, który "stracił pewność siebie i miał wrażenie, że spiskują przeciwko niemu"

"Djoković próbował do końca, ale w jego grze było widać nerwowość. Pokazał to, gdy zniszczył rakietę, po czym narzekał na ból nadgarstka. Alcaraz nie odpuścił i ostatecznie zasłużenie wygrał Wimbledon" - podsumowuje portal sportske.net. Pokazywaliśmy ten moment, w którym Djoković połamał rakietę na słupku od siatki.

Carlos Alcaraz wygrał swój drugi turniej wielkoszlemowy w karierze. Novak Djoković ma aż 23 takie zwycięstwa. Gdyby Serb wygrał Wimbledon, to byłaby to jego piąta wygrana z rzędu w finale tych rozgrywek. Dotychczas zwyciężał w nich siedmiokrotnie.