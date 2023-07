Alcaraz po finale Wimbledonu przeszedł do historii. Legenda rośnie na naszych oczach

Carlos Alcaraz (1. ATP) dokonał czegoś, co dla wielu wydawało się niemożliwe. 20-latek w finale Wimbledonu przełamał hegemonię Novaka Djokovicia (2. ATP), pokonując go 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Tym samym Alcaraz sięgnął po swój drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. We wrześniu 2022 roku wygrał US Open, a teraz dołożył zwycięstwo na londyńskich kortach. Niezbadany jest potencjał Alcaraza, co pokazują rekordy, które ustanowił przy okazji wygranej nad Djokoviciem.

Carlos Alcaraz jednym z najmłodszych tenisistów, którzy wygrali Wimbledon

Tradycyjnie już analitycy z Opta Ace przedstawili kilka statystyk i rekordów dotyczących Carlosa Alcaraza. Pierwsza? 20-latek jest najmłodszym tenisistą w Erze Open, który wygrał męskie zawody w US Open i Wimbledonie. "Przesada" - podsumowuje profil.

Druga z kolei wskazuje, że Alcaraz jest trzecim najmłodszym tenisistą, który wygrał Wimbledon. Dokonał tego, mając 20 lat i 72 dni. Młodsi od niego byli jedynie Bjoern Borg w 1976 roku (20 lat i 27 dni) oraz Boris Becker w 1985 roku (17 lat i 228 dni). "Królewski" - stwierdza Opta Ace. Borg 11 razy zwyciężał w turniejach wielkoszlemowych (pięć razy w Wimbledonie), a Becker sześciokrotnie wygrywał zawody Wielkiego Szlema, z czego trzykrotnie podczas Wimbledonu.

Alcaraz dokonał także innej niebywałej rzeczy. Przełamał nieprawdopodobną passę Novaka Djokovicia, który pozostawał niepokonany od 2195 dni na Wimbledonie. W tym czasie czterokrotnie wygrywał turniej, ale teraz ta sztuka mu się nie udała.

- To dla mnie niesamowite, prawdziwe spełnienie marzeń. Wspaniale jest wygrać w finale z takim zawodnikiem. Grałem przecież przeciwko zawodnikowi, który zawsze mnie inspirował i który jest prawdziwą legendą tenisa - w takich słowach Carlos Alcaraz na gorąco opisywał swoje wrażenia po wygranej nad 23-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych.