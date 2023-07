Alcaraz przemówił po finale. "Nawet jeśli bym dziś nie wygrał..."

Carlos Alcaraz wygrał drugi, po US Open 2022 turniej wielkoszlemowy w swojej karierze. Hiszpański tenisista po jednym z najlepszych finałów turniejów wielkoszlemowych w historii, pokonał Novaka Djokovicia 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Serb nie wygrał piąty raz z rzędu Wimbledonu.

Carlos Alcaraz: To dla mnie prawdziwe spełnienie marzeń

Carlos Alcaraz nie krył olbrzymiej radości ze zwycięstwa. - To dla mnie niesamowite, prawdziwe spełnienie marzeń. Wspaniale jest wygrać w finale z takim zawodnikiem. Grałem przecież przeciwko zawodnikowi, który zawsze mnie inspirował i który jest prawdziwą legendą tenisa. Jak zaczynałem poważną karierę, to właśnie na niego patrzyłem. Jak się urodziłem, to on już wygrywał turnieje. Nawet jeśli bym dziś nie wygrał, to i tak byłbym z siebie dumny z powodu mojej dobrej gry w finale. Tego od siebie oczekiwałem. Gratulacje Novak za to co zrobiłeś w swojej karierze. Mówisz, że 36 lat to nowe 26 i sprawiasz, że tak naprawdę się dzieje. Jesteś w lepszej formie niż ja - powiedział Carlos Alcaraz po zakończeniu spotkania.

Hiszpan potrafił się podnieść po przegranym w fatalnym stylu pierwszym secie 1:6. - Po pierwszym secie rzeczywiście nie było zbyt dobrze. Wiedziałem jednak, że w końcu zacznę grać lepiej. Wreszcie potrafiłem poprawić każdy element tenisa i dzięki temu wróciłem do gry - dodał Alcaraz.

Z trybun jego triumf oglądało wiele znanych osobistości, m.in. król Hiszpanii - Filip VI. - To zawsze wyjątkowy zaszczyt grać przed nim. Jak król przyjeżdża, to ja zawsze wygrywam, więc mam nadzieję, że na moje mecze będzie przyjeżdżał częściej - dodał Alcaraz.

Teraz Alcaraz i Djoković będą jednymi z głównych faworytów do wygrania ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - US Open.