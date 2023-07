Iga Świątek do zwyciężczyni Wimbledonu: "Pokaż tatuaż!". Jest reakcja trenera

Czeszka Marketa Vondrousova została pierwszą w historii Wimbledonu w erze open zawodniczką, która wygrała wielkoszlemowy turniej w Londynie. W sobotnim finale sklasyfikowana na 42. miejscu tenisistka pewnie pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur (WTA 6) 6:4, 6:4. Po pierwszym wielkoszlemowym triumfie w karierze Vondrousova po raz pierwszy także znajdzie się w czołowej "dziesiątce" światowego rankingu. Jedną z pierwszych zawodniczek, które pogratulowały Czeszce, była Iga Świątek.

- Wspaniały turniej Marketo! Gratulacje - napisała Iga Świątek na Twitterze, po czym dodała: - Twój upór i powroty po kontuzjach są ogromną inspiracją. Ale pokaż nam tatuaż swojego trenera!

O co chodziło polskiej tenisistce? Trener Markety Vondrousovej Jan Hernych obiecał Czeszce, że zrobi sobie tatuaż, jeśli ta wygra turniej wielkoszlemowy!

Trener Markety Vondrousovej dotrzyma słowa. "Musimy ustalić szczegóły"

Po sobotnim finale dziennikarze długo nie mogli znaleźć Henricha. - Pewnie schował się gdzieś przede mną i perspektywą zrobienia sobie tatuażu - żartowała mistrzyni Wimbledonu. Jak się jednak okazało, Hernych wziął godzinny prysznic, po czym odświeżony pojawił się na mostku prowadzącym z szatni do restauracji zawodników.

- Po dobrym początku Ons Maky grała dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Kontrolowała ten mecz na 1000 proc. - mówił wzruszony Hernych dziennikarzom (cytat za idnes.cz). - Po ostatniej piłce rozkleiłem się. Pomyślałem sobie: "To niemożliwe! Ona wygrała Wimbledon, za chwilę wzniesie to trofeum". Byłem oczarowany, ona zapisała się w historii i nigdy jej nikt tego nie zabierze. A od pierwszej rundy miała problem z obrzękniętą kostką, ale nie powiedziała ani słowa, zagryzła zęby i poradziła sobie z tym - zdradził 44-letni trener Vondrousovej.

W końcu w rozmowie pojawił się też temat tatuażu. - Musimy to przedyskutować. Zupełnie niewinna wzmianka przed turniejem staje się poważnym tematem. Mieliśmy zakład w razie zwycięstwa wielkoszlemowego Markety. No cóż, dotrzymam słowa, nawet jeśli nie jestem fanem tatuaży. Musimy jednak jeszcze ustalić, co to będzie, gdzie to będzie, kiedy i jak - zaznaczał Hernych, nie uciekając od swojej obietnicy.

Marketa Vondrousova zasugerowała mediom, że trener powinien sobie gdzieś wytatuować jej podobiznę. - Haha, jej twarz, z pewnością! Tylko nie wiem jeszcze, gdzie ją umieszczę - stwierdził rozbawiony Czech.