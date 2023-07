Organizatorzy turnieju w Polsce nie chcą Rosjan. Jest reakcja. "Będzie skandal"

"UWAGA: Biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie i agresję zbrojną Rosji na tych ziemiach, prosimy o niezgłaszanie się do turnieju LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100, zawodników reprezentujących takiej kraje jak Rosja i Białoruś. Zawodnicy reprezentujący Rosję i Białoruś nie będą mile widziani na turnieju i na terenie kompleksu Kozerki. Dla osób tych nie gwarantujemy miejsc na terenie Akademii" - poinformowali organizatorzy turnieju ATP Challenger 100, który odbędzie się 14-19 sierpnia w Kozerkach.

Z punktu widzenia przepisów światowych federacji Rosjanie i Białorusini mogą brać udział w zawodach ATP, a każda próba zablokowania ich startu może spotkać się z karą. Między innymi z tego też powodu przedstawiciele obu tych nacji zostali dopuszczeni do gry na Wimbledonie. Polacy jednocześnie nie zakazują gry reprezentantom Rosji i Białorusi, ale jedynie "nie gwarantują miejsc na terenie Akademii".

Informacja ta już poszła w świat, a skomentował ją między innymi amerykański portal tennisworldusa.org. Wiadomość nazwano "szokującą notką" i "dziwną sytuacją".

Rosjanie piszą o turnieju w Kozerkach. "Nie jest jasne"

Teraz do sprawy odnieśli się sami Rosjanie. - To jest polityka. Nie powinniśmy na to zwracać uwagi, ale grać i wykonywać swoją pracę. Jeśli masz wizę, możesz jechać. Nie wpuszczą ich, to będzie skandal - powiedział Szamil Tarpiszczew, szef rosyjskiego związku tenisowego cytowany przez portal sport-express.ru.

Portal przypomina, że rok temu w turnieju w Kozerkach brał udział rosyjski tenisista Aleksiej Watutin, który doszedł do ćwierćfinału. "Nie jest jasne, co zmieniło się na świecie w ciągu roku i co skłoniło Polaków do zaostrzenia sankcji bez pozwolenia" - czytamy.

Tenisistki z Rosji wystąpią w turnieju w Warszawie

To, że zawodnicy z Rosji i Białorusi mogą wystąpić w Polsce, pokazuje przykład turnieju WTA 250, który odbędzie się w Warszawie w dniach 24-30 lipca. Przepisy Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów zezwalają zawodnikom z Rosji i Białorusi na grę pod neutralną flagą. W związku z tym Rosjanki Margarita Bietowa (WTA 100.) i Wiera Zwonariowa (WTA 193.) oraz Białorusinka Aleksandra Sasnowicz (WTA 66.) będą mogły bez problemu zagrać w stolicy Polski.