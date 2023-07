Szok. Białorusini "gardzą" Aryną Sabalenką. Potężne ciosy

Aryna Sabalenka nie zdołała awansować do finału Wimbledonu, co oznacza, że na razie nie zostanie także numerem 1 światowego rankingu. Jak się okazuje, na Białorusi niewiele osób tym faktem się przejęło. - Po przeczytaniu komentarzy białoruskich fanów w sieci łatwo można się przekonać, że nie stało się to dla nich zmartwieniem - pisze portal UDF.by, który wyjaśnia, dlaczego białoruscy kibice "gardzą" jedną z najlepszych tenisistek świata.

