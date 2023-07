Wimbledon stracił króla, zyskał królewicza. Djoković zyskał w oczach kibiców

Nie ma już króla Rogera Federera, jest królewicz Carlos Alcaraz. Hiszpan już wcześniej w tegorocznej edycji Wimbledonu "kupił" publiczność magicznymi zagraniami, które dotychczas pokazywał na kortach ziemnych i twardych. Popisem w niedzielnym finale zapracował zaś na to, by na dłużej zagościć w ich sercach. Pokonał siedmiokrotnego triumfatora tej imprezy Novaka Djokovicia 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Serb, choć w ostatnich latach zdominował rywalizację w Londynie, to jego relacje z tutejszą widownią bywały nieco skomplikowane. Ale sercem włożonym w niedzielne zmagania oraz późniejszą przemową na pewno mógł zjednać sobie trochę osób.

Na jednym z głównych plakatów reklamujących turniej na pierwszym planie znaleźli się właśnie mierzący się wzrokiem Hiszpan i Serb. O obsadzie złożonej z lidera światowego rankingu oraz wicelidera marzyli nie tylko organizatorzy, ale i kibice i marzenie to się spełniło. Nie tylko trybuny kortu centralnego były zapełnione. Również na słynnym Wzgórzu Henmana - które znajduje się na terenie kompleksu i na którym kibice oglądają mecze na wielkim ekranie - pojawił się komplet, a właściwie nadkomplet. Do tego stopnia, że cały czas była całkiem spora kolejka, by tam wejść. A wszyscy, którzy pojawili się tego dnia na terenie Wimbledonu, mogli mieć satysfakcję, że zobaczyli jeden z najlepszych finałów tej imprezy w historii.

- Tak, mam przewagę doświadczenia, bo grałem w znacznie większej liczbie finałów Wielkiego Szlema i Wimbledonu niż on. Ale on jest w świetnej formie, jest bardzo zmotywowany, młody i głodny. Ja też jestem głodny, więc zróbmy sobie ucztę - zapowiadał przed finałem mający w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe Djoković.

Początek meczu jednak tej uczty nie zwiastował. Debiutujący w finale Wimbledonu Alcaraz w secie otwarcia był bardzo niepewny i często się mylił. Da się to zrozumieć - to jego trzeci występ w tym turnieju, podczas gdy jego rywal wygrał siedem edycji.

Wśród kibiców zgromadzonych na trybunach i na wzgórzu wyraźną przewagę mieli ci dopingujący Hiszpana. Nie było to bardzo zaskakujące. Często publiczność wspiera zawodnika, który nie jest faworytem, a dodatkowo Djoković z kilku względów nie jest jej ulubieńcem. W pierwszym secie na wzgórzu nie było zbyt wielu wybuchów radości. Cieszyła się za to mniejsza grupa, która dopingowała Serba. Ten, co prawda zaczął od poślizgnięcia, ale potem już się rozkręcał na korcie, na którym nie przegrał od 10 lat.

Temperatura wśród widzów znacząco podniosła się od drugiej partii, bo rozkładający wcześniej bezradnie ręce 20-latek zdecydowanie podniósł poziom. Kibice niemal co chwilę zrywali się z miejsc, zachwyceni efektownymi zagraniami. Hiszpan prezentował magiczne sztuczki, a Serb imponował siłą mentalną.

Ta ostatnia była mu potrzebna po trzeciej partii, którą nadspodziewanie dotkliwie przegrał. Gdy na koniec w złości uderzył rakietą w słupek, do którego przymocowana była siatka, to na trybunach rozległo się krótkie buczenie i szemranie. Wcześniej prawdziwy popis dał Alcaraz, który wygrał m.in. trwającego ponad 25 minut gema przy stanie 3:1, przełamując faworyta. Hiszpan nakręcał się udanymi akcjami. Publiczność wtedy szalała, a on wznosił w górę triumfalnie rękę i patrzył na swój boks.

Serb po dość długiej przerwie toaletowej wrócił jednak do walki. Zachęcał publiczność do głośniejszego dopingu, a gdy doprowadził do piątej partii, to posłał w kierunku trybun z satysfakcją pocałunek. Potem na przemian na trybunach niósł się doping dla Hiszpana i "Nole, Nole" dla Djokovicia. Wszyscy zamarli na chwilę, gdy w jednej z akcji czwartej partii Alcaraz przewrócił się, ale szybko odetchnęli z ulgą.

W decydującej zaś radość fanów tenisisty z Bałkanów nie trwała długo. Przełamany dość szybko Serb potem już pilnował swojego podania, ale nie był w stanie odrobić straty. Jeden z jego rodaków siedzący na trybunach wstał i przeżegnał się przy wyniku 5:4 dla Hiszpana, prosząc niebiosa o pomoc. Alcaraz jednak zachował nerwy na wodzy i dopiął swego, ku euforii publiczności.

Djoković miał rację, gdy mówił przed finałem, że to będzie dla niego największe wyzwanie, jakie może w tym momencie mieć pod każdym względem - fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. W oczach wimbledońskiej publiczności zapewne sporo zyskał - walecznością w czasie meczu oraz humorem podczas późniejszej przemowy i łzami, które pod koniec pojawiły się w jego oczach.