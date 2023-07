Za Igą Świątek najlepszy w karierze sezon na kortach trawiastych. Polka dotarła do półfinału w Bad Homburgu oraz ćwierćfinału Wimbledonu. Ponadto utrzymała prowadzenie w rankingu WTA z powodu braku awansu do finału Aryny Sabalenki. Mimo to nie wygrała prestiżowej nagrody.

Iga Świątek przegrała z Novakiem Djokoviciem. Prestiżowe grono

W mijającym tygodniu w Los Angeles odbyła się uroczysta gala, na której wręczono ESPY, czyli nagrody amerykańskiej telewizji ESPN dla najlepszych sportowców. W dwóch kategoriach nominowana była Iga Świątek, jednak Polka nie zgarnęła statuetki. Znalazła się jednak w prestiżowym gronie.

67 tygodni panowania. Iga Świątek goni legendy w klasyfikacji wszech czasów

Najlepszym sportowcem w kategorii tenis został Novak Djoković. Serb, który w niedzielę powalczy o 24. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Wyprzedził on Igę Świątek, ale też Arynę Sabalenkę oraz Carlosa Alcaraza. Warto dodać, że od tego roku organizatorzy nie stosowali podziału na płeć w poszczególnych dyscyplinach.

Iga Świątek została także nominowana w kategorii "najlepsza sportsmenka świata". Tam obok niej znalazły się takie nazwiska jak Mikaela Shiffrin, Sophia Smith i AJ Wilson - wszystkie z USA. Nagrodę zgarnęła Shiffrin, która żyje w bardzo dobrych relacjach koleżeńskich z naszą tenisistką, co obie panie wielokrotnie potwierdzały wpisami na social mediach.

Azarenka opowiedziała o relacjach z matką. Rywalka Świątek szczera do bólu

Przed Igą Świątek teraz kilka dni przerwy od występów na światowych kortach. Po Wimbledonie zdecydowała się na kilka dni odpoczynku. Od 24 lipca będzie rywalizować na turnieju WTA 250 w Warszawie, a później rozpocznie przygotowania do kolejnych turniejów w tym wielkoszlemowego US Open.