Byłej najlepszej tenisistce świata grozi kilka lat więzienia

Arantxa Sanchez Vicario przez lata była jedną z czołowych zawodniczek świata. W lutym 1995 roku została liderką rankingu WTA, którą była łącznie trzykrotnie. Hiszpanka sportową karierę zakończyła w listopadzie 2002 roku w wieku zaledwie 30 lat. Po pożegnaniu ze sportem w jej życiu pojawiły się problemy, przez które teraz pojawi się przed sądem.

Aranxa Sanchez Vicario stanie przed sądem. Chodzi o oszustwo finansowe

Dwa lata temu Sanchez Vicario i jej były mąż Joseph Santacan usłyszeli od prokuratury w Barcelonie zarzuty dokonania oszustwa finansowego. Mieli oni opróżnić konto bankowe w Banque de Luxembourg, aby uniknąć spłaty długu wobec banku. Jak informuje "The Sun" zobowiązanie to miało wynosić 6,4 mln funtów, a zostało naliczone po tym, jak była tenisistka i jej mąż zapłacili grzywnę za wcześniejsze oszustwa podatkowe. Zadłużenie w dalszym ciągu nie zostało spłacone, co zmusiło prokuraturę do wstąpienia na drogę sądową.

Hiszpanka stanie przed sądem we wrześniu tego roku. Jeżeli zostanie uznana za winną, grozi jej do czterech lat pozbawienia wolności, podobnie jak jej mężowi. Dodatkowo Sanchez Vicario może zostać zobowiązana do zapłaty odszkodowania w wysokości 5,1 miliona funtów na rzecz Banque de Luxembourg.

Sanchez Vicario jest czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową w grze pojedynczej. Ma w dorobku trzy zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa oraz jedno na US Open. Łącznie dwunastokrotnie docierała do finałów Wielkiego Szlema w singlu. Była liderka światowego rankingu może również pochwalić się sześcioma tytułami w grze podwójnej i czterema w mikście.