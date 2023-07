Zwyciężczyni Wimbledonu żartuje z męża. Zobaczyła, co zrobił po zakończeniu finału

- Szalony - tak Marketa Vondrousova opisałaby tegoroczny Wimbledon, gdyby musiała użyć tylko jednego słowa. I trudno się jej dziwić, bo w typowaniu potencjalnych zwyciężczyń przed rozpoczęciem raczej próżno było szukać jej nazwiska. Tymczasem 24-latka pokonała w sobotnim finale Ons Jabeur 6:4, 6:4 i została pierwszą w historii nierozstawioną triumfatorką londyńskiej imprezy wielkoszlemowej.

Vondrousovej ulżyło po ostatnim punkcie. "Niech to się już skończy"

Sobotniemu finałowi kobiecego singla nie można odmówić emocji i zwrotów akcji. Jabeur w obu partiach miała przewagę przełamania, ale potem jej gra sypała się z powodu prostych błędów. Tunezyjka, która po raz drugi z rzędu stanęła przed szansą na wygranie Wimbledonu, po raz drugi po meczu płakała z powodu porażki.

Vondrousova opowiadała potem dziennikarzom, że nie stresowała się w Londynie aż do finału. Przed tym meczem zdenerwowanie dało jej się już we znaki, choć dość szybko się z nim uporała.

- Gdy weszłyśmy na kort, pomyślałam: "Okej, zobaczymy, co się wydarzy". Nie zaczęłam dobrze, ale byłam spokojna, czułam się naprawdę dobrze. Starałam się więc każdą piłkę przebić na drugą stronę. Jestem bardzo szczęśliwa, że byłam w stanie zachować skupienie. To było bardzo trudne - wspominała.

Najtrudniejszy dla niej moment przyszedł pod koniec meczu. Prowadziła w drugiej odsłonie 5:4 i 40:0 przy własnym podaniu. Teoretycznie to dość komfortowa sytuacja, ale tylko teoretycznie. To właśnie przed domknięciem pojedynku do Czeszki wróciły silne emocje.

- Co poczułam na koniec? Ulgę. Bo, było 40:0, ludzie kibicowali, a ja nie mogłam oddychać. Myślałam tylko: "Niech to się już skończy". Szalenie się denerwowałam. To tak, jakby wszystko na ciebie spadło w jednej chwili. Cieszę się, że zachowałam chłodną głowę - podsumowała.

Przyznała, że w trakcie spotkania bardziej nerwowo było u niej w półfinale. - Każdy się dziwił, że dziś jestem taka spokojna. Mój trener nie mógł w to uwierzyć. Myślę, że to był klucz. Ciągle wierzyłam i zachowywałam spokój, kiedy było 0:2. Jak to zrobiłam? Nie wiem (śmiech) Naprawdę nie wiem. Po prostu wierzyłam w moją grę jeszcze przed rozpoczęciem turnieju. Czułam się naprawdę dobrze - stwierdziła.

Jak dodała wicemistrzyni olimpijska z Tokio, wyciągnęła lekcję ze swojego debiutanckiego występu w finale Wielkiego Szlema. W Roland Garros 2019 urwała Australijce Ashleigh Barty tylko cztery gemy (1:6, 3:6).

- Miałam wtedy 19 lat. Pamiętam tylko, że był to ogromny stres. Chciałam po prostu dobrze zagrać. To było wielkie wydarzenie w Czechach. Wszyscy o tym mówili. Ashleigh Barty mnie po prostu zmiażdżyła. To był bardzo szybki mecz i nawet się nim nie nacieszyłam. Byłam potem bardzo smutna. Powiedziałam sobie wtedy, że jeśli to się kiedyś wydarzy ponownie, to muszę się cieszyć każdą chwilą. Nawet jeśli przegram. Teraz byłoby tak samo. To wielkie osiągnięcie. Miałam naprawdę frajdę z tego meczu - zapewniła Czeszka, która ma za sobą dwie operacje nadgarstka.

Po ostatniej akcji w jej boksie zapanowała euforia. Po raz pierwszy w tegorocznym Wimbledonie zasiedli w nim mąż 24-latki i jej młodsza siostra. - To niesamowite uczucie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dzielić się tym z bliskimi, bo w Paryżu to było trochę smutne. Nie mogłam iść i ich objąć. Teraz tak - zwróciła uwagę Vondrousova.

Mąż Czeszki w trakcie spotkania imponował opanowaniem. - On tak ma cały czas (uśmiech). Wydaje mi się, że gdy dotarłam do boksu, to płakał. Widziałam się z nim później i bardzo płakał. To chyba pierwsze emocje, jakie u niego zobaczyłam przez ponad osiem lat. Wydaje mi się, że płakał także podczas ślubu, ale to wszystko przy ośmiu latach znajomości... - dodała żartobliwie tenisistka, która zalegalizowała związek z długoletnim partnerem rok temu.

Poprzedni Wimbledon oglądała jako widz, z ręką w gipsie. Obecnie jest na 42. miejscu w rankingu WTA, ale w poniedziałek zadebiutuje na 10. pozycji. W Wimbledonie wcześniej tylko raz przeszła pierwszą rundę. Nic dziwnego, że zapytana o jedno słowo, jakim określiłaby ten turniej, wybrała przymiotnik "szalony".

- Jak już mówiłam, nie grałam wcześniej dobrze na trawie. Gdy tu dotarliśmy, to powiedziałam sobie: "Okej, po prostu graj bez stresu, próbuj wygrać kilka meczów". A potem to się stało. To niewiarygodne. Myślę, że nikt by nie powiedział, gdy tu przyjechaliśmy, że mam szansę wygrać. Byłam nierozstawiona. To szalona podróż. Wciąż nie mogę w to uwierzyć - przyznała.