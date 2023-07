Tak rodzina Vondrousovej reagowała w finale Wimbledonu. Obrazki chwytające za serce [WIDEO]

Marketa Vondrousova wygrała w dwóch setach z Ons Jabeur, ale mecz w jej wykonaniu nie był tak łatwy, jak mógłby wskazywać na to ostateczny wynik. Czeszka w obydwu setach musiała odrabiać straty. W pierwszym przegrywała już 2:4, ale Tunezyjka kompletnie się zacięła i Vondrousova wygrała kolejne cztery gemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Vondrousova sensacyjną zwyciężczynią Wimbledonu. Rodzina nie wytrzymała ze wzruszenia

W drugim secie doszło do powtórki sytuacji z pierwszego. Ons Jabeur już wygrywała 3:1 i nagle zaczęła popełniać niewymuszone błędy, co znów wykorzystała Vondrousova. Tenisistka kolejny raz odrobiła straty i ostatecznie wygrała drugiego seta 6:4. Po meczu sama nie mogła w to uwierzyć. Przed turniejem nikt nie podejrzewał, że Czeszka może wygrać.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Śmietanka towarzyska na finale Wimbledonu. Księżna Kate wśród gwiazd sportu i kina

Kamery uchwyciły wielką radość Vondrousovej, która cieszyła się razem z rodziną. Ta zareagowała bardzo emocjonalnie, w trakcie długiego wspólnego uścisku pojawiły się łzy szczęścia. I nic dziwnego, bo wygrana w Wimbledonie to największy sukces w karierze czeskiej tenisistki. Do tej pory jej najlepszym wynikiem na turnieju wielkoszlemowym był finał Roland Garros w 2019 roku.

Trener Vondrousovej ma przechlapane. Musi wywiązać się z zakładu. Hit

Zwycięstwo w Wimbledonie oznacza ogromny awans w rankingu WTA dla Vondrousovej, która przed rozpoczęciem turnieju zajmowała 42. miejsce. Wygrana oznacza, że awansuje na 10. pozycję - to najlepszy wynik w jej karierze. Wcześniej najwyżej była na 14. miejscu. Za to liderką pozostanie Iga Świątek, która może za to podziękować Ons Jabeur. Tunezyjka w półfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę, której awans do finału oznaczałby zmianę w czołówce.