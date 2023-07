Polski akcent w finale Wimbledonu. Tego nie było od prawie 90 lat

Neal Skupski w sobotnie popołudnie został deblowym mistrzem Wimbledonu. 33-latek w parze z Holendrem Wesleyem Koolhofem pokonali hiszpańsko-argentyński duet Marcela Granollersa i Horacio Zeballosa 6:4, 6:4. Zarówno dla Skupskiego jak i Koolhofa to pierwszy wielkoszlemowy tytuł deblowy w karierze.

Jednocześnie Skupski został pierwszym od 90 lat Brytyjczykiem, który trzy razy z rzędu wygrywał Wimbledon. Jak to możliwe? W 2021 i 2022 roku Skupski wygrywał turniej w grze mieszanej. Wtedy grał z tenisistką o równie polsko brzmiącym nazwisku - Amerykanką Desirae Krawczyk. W jej przypadku ojciec jest Polakiem, a matka Filipinką. Wcześniej tego typu hat-trick udał się Dorothy Round, która skompletowała go w 1937 roku.

Neal Skupski ma polskie korzenie ze strony ojca

A jak wyglądają korzenie Neala Skupskiego? Świeżo upieczony mistrz Wimbledonu urodził się 1 grudnia 1989 roku w Liverpoolu. Jest synem Kena Skupskiego seniora, który jest emerytowanym policjantem polskiego pochodzenia oraz byłej golfistki, Mary Skupski. Ma starszego brata, Kena Skupskiego juniora, który również grał w tenisa, a teraz jest trenerem Neala.

Od początku 2022 roku Skupski gra w parze z Wesleyem Koolhofem, z którym wskoczyli na pierwsze miejsce w rankingu deblowym w listopadzie 2022 roku. Przez półtora roku wygrali osiem turniejów, a w pięciu przegrali w finałach. Ciągle jednak brakowało wygranej w turnieju wielkoszlemowym. Australian Open? Odpadali w ćwierćfinale w 2022 i 2023 roku. Roland Garros? To samo. Wimbledon w 2022 roku? Porażka w trzeciej rundzie. W US Open w 2022 roku za to awansowali do finału, ale przegrali.

Upragniona wygrana przyszła wreszcie 15 lipca 2023 roku. - Dorastałem, oglądając w telewizji ten niezwykły turniej. Początkowo grałem w tenisa razem z tatą, a potem z moim bratem, który miał duży wpływ na moją karierę - mówił Neal Skupski po wygranym finale.

- Z Wesleyem spotkaliśmy się 18 miesięcy temu i jednym z naszych celów było wygranie turnieju Wielkiego Szlema. Teraz udało nam się tego dokonać i czujemy się wyjątkowo - dodawał.