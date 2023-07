Śmietanka towarzyska na finale Wimbledonu. Księżna Kate wśród gwiazd sportu i kina

Wimbledon to turniej z bogatą tradycją, przyciągający na trybuny liczną publikę. Największym zainteresowaniem cieszy się rywalizacja w singlu, w sobotę rozegrano finał turnieju kobiecego, w którym Marketa Vondrousova (42. WTA) pokonała 6:4, 6:4 Ons Jabeur (6. WTA).

Finał Wimbledonu przyciągnął gwiazdy na trybuny. Księżna Kate w centrum uwagi

Po zakończeniu meczu na korcie pojawiła się Kate Middleton, księżna Walii, która jest także patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatora turnieju. To ona wręczyła zawodniczkom pamiątkowe trofea, a wcześniej obserwowała spotkanie z trybun.

Obok księżnej siedziała legendarna tenisistka Billie Jean King, 20-krotna mistrzyni Wimbledonu (łącznie w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej). Na widowni pojawiła się także Martina Navratilova, 16-krotna zwyciężczyni londyńskiego turnieju (w singlu i deblu), której towarzyszyła żona Julia Lemigowa.

Księżna Kate i Billie Jean King Fot. Alberto Pezzali / AP Photo

Nie zabrakło także znanych postaci spoza świata sportu. W mediach społecznościowych organizatorzy pokazali, że na meczu stawili się aktor i wokalista Nick Jonas wraz z żoną Priyanką Choprą czy aktorzy Andrew Garfield i Lin-Manuel Miranda. Na trybunach zasiadły także gwiazdy serii filmów o Harrym Potterze - Emma Watson, której towarzyszył muzyk Lewis Capaldi oraz Maggie Smith.

Maggie Smith (z lewej) na finale Wimbledonu Fot. Alberto Pezzali / AP Photo

Gwiazdy świadkami triumfu Markety Vondrousovej. Historyczny sukces

Marketa Vondrousova sprawiła ogromną sensację stając się pierwszą w erze open nierozstawioną zawodniczką, która triumfowała w Wimbledonie. Dzięki temu zaliczy ogromny awans w rankingu WTA i po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej dziesiątce.

Dla Czeszki to pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł, który dał jej wiele radości. - W zeszłym roku o tej porze miałam rękę w gipsie. To niesamowite, że mogę tu stać i to (trofeum za wygraną - red.) trzymać. Tenis jest szalony, nie mam pojęcia, jak to się stało - powiedziała w rozmowie tuż po finale.