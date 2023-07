Iga Świątek zabrała głos po finale Wimbledonu. Klasa

Marketa Vondrousova (42. WTA) sprawiła ogromną sensację w tegorocznym Wimbledonie. Czeszka wygrała cały turniej, pokonując w finale Ons Jabeur (6. WTA) 6:4, 6:4. Vondrousova w drodze do finału wyeliminowała Elinę Switolinę (76. WTA), która w ćwierćfinale okazała się lepsza od Igi Świątek (1. WTA).

Iga Świątek gratuluje nowej mistrzyni Wimbledonu i czeka na tatuaż jej trenera

Liderka światowego rankingu szybko zareagowała na wygraną Markety Vondrousovej. "Niesamowity turniej, Marketa! Gratulacje" - napisała Świątek na Twitterze.

"Twoja odporność i powroty po kontuzjach są ogromną inspiracją. Pokaż nam tatuaż swojego trenera" - dodała w drugim tweecie. Pierwsze zdanie nawiązuje do urazów, które ma za sobą świeżo upieczona mistrzyni. Vondrousova przeszła dwie operacje lewego nadgarstka, o czym pisała na Sport.pl Agnieszka Niedziałek, przybliżając sylwetkę tenisistki.

A wzmianka o tatuażu? Czeszka jest ich fanką, co widać po jej ciele. W wypowiedzi po finale zdradziła, że założyła się o jeden ze swoim trenerem. "Powiedział, że jeśli wygram, to on też zrobi sobie tatuaż. Myślę, że jutro pójdziemy go zrobić" - mówiła rozbawiona na korcie centralnym. Pozostaje tylko kwestia, żeby jej trener dotrzymał słowa i pochwalił się tym w najbliższym czasie.

Kiedy Iga Świątek wróci do gry?

Po odpadnięciu w ćwierćfinale Wimbledonu polska tenisistka udała się na krótkie wakacje, żeby naładować baterie przed kolejną fazą sezonu. Za dziewięć dni Świątek wystartuje w turnieju WTA 250 w Warszawie, gdzie będzie absolutną gwiazdą. Przed rokiem zakończyła zmagania w tych zawodach na etapie ćwierćfinału.