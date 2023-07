Mecz z Eliną Switoliną nie poszedł po myśli polskiej tenisistki. Po dobrym początku spotkania gra Igi Świątek całkowicie się posypała. Polka zaczęła popełniać liczne błędy i przegrała pierwszego seta, choć prowadziła już 5:3. W drugim secie udało jej się wrócić do gry i go wygrała, ale w trzecim już nie dała rady i Switolina zwyciężyła go z łatwością.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Ekspert krytykuje atmosferę wokół Świątek. "Kilogramy wazeliny"

Większość komentatorów jest zgodna - Iga Świątek w porównaniu do wcześniejszych lat zrobiła ogromny postęp w grze na trawie, co miało odbicie w jej formie na tegorocznym Wimbledonie. Ekspert Eurosportu Karol Stopa się z tym zgadza i uważa, że było to widać szczególnie w pierwszych meczach, ale jego zdaniem atmosfera, która otacza Świątek, jest histerią o absurdalnych rozmiarach.

- W tym miejscu chciałbym zauważyć, że wielu obserwatorów tenisa w naszym kraju traktuje Igę świątek jak pomnik świętości narodowej. W kubły zbierane są kilogramy wazeliny, a to nie do końca tak wygląda, że Iga jest we wszystkim genialna. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawy, ciągle są jakieś problemy, mimo już ponad rocznej współpracy z Tomaszem Wiktorowskim - zauważa.

Rywalka Świątek ma dość. Odpowiedziała dziennikarzom. "Gów****"

I dodaje - Histeria związana z Igą zaczyna przybierać absurdalne rozmiary. My powinniśmy się zacząć uczyć tenisa, a nie tylko patrzeć na rankingi. Trzeba brać pod uwagę przede wszystkim to, jak się gra. Za mało tłumaczymy, dlaczego przegrała jedną, czy drugą piłkę, co spowodowało, że jednego dnia grała lepiej, a innego gorzej - stwierdził w rozmowie z portalem sportowy24.pl.

W grze Świątek "wróciły stare demony". Stopa ocenia ćwierćfinał Wimbledonu

Jednocześnie Stopa ma problemy z oceną całego turnieju w wykonaniu Polki. Jego zdaniem Iga Świątek powinna spisać się dużo lepiej w meczu z Eliną Switoliną. Oceniał, że ten mecz powinien być łatwiejszy od wcześniejszego starcia z Belindą Bencić, ale Polka przegrała go, popełniając przy tym typowe dla siebie błędy.

- Niestety, ale wróciły stare demony w grze Igi. Polka ma zazwyczaj problemy z tenisistkami, które uderzają piłkę mocniej od niej. Ona zawsze uważa, że potrafi zagrać jeszcze mocniej, a to od jakiegoś czasu nie jest już prawdą. W takiej sytuacji Iga zaczyna się gubić, podejmować nerwowe decyzje, za szybko uderza piłkę, brakuje jej cierpliwości, ma problemy z returnem, pójściem do przodu. Niestety, ale w spotkaniu z Ukrainką jej akcji przy siatce było tyle, co kot napłakał - ocenił komentator Eurosportu.

Wszystko jasne! Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie. Potężny awans mistrzyni

Elina Switolina ostatecznie odpadła już w kolejnej rundzie. Ukrainka zmierzyła się w niej z Marketą Vondrousovą. Czeszka sprawiła sensację i wygrała cały Wimbledon. W finale w świetnym stylu pokonała Ons Jabeur.