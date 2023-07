Dramat Ons Jabeur po finale Wimbledonu. Nie wytrzymała. Serce się kraje [ZDJĘCIE]

Marketa Vondrousova (42. WTA) została sensacyjną mistrzynią Wimbledonu. Czeszka pokonała Ons Jabeur (6. WTA) 6:4, 6:4 i sięgnęła po pierwszy tryumf w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wcześniej Czeszka grała w finale Rolanda Garrosa w 2019 roku, ale wtedy musiała uznać wyższość Ashleigh Barty. Z kolei dla Jabeur był to trzeci przegrany finał turnieju Wielkiego Szlema. W 2022 roku przegrała w Wimbledonie z Jeleną Rybakiną (3. WTA) a w US Open z Igą Świątek (1. WTA).

Ons Jabeur przemówiła po finale Wimbledonu. "Wrócę silniejsza"

Tuż po ostatnim punkcie na korcie było widać po Jabeur, że bardzo emocjonalnie zareagowała na porażkę. Podziękowała rywalce przy siatce, a następnie udała się na ławkę przy korcie i złapała się za głowę, patrząc w przestrzeń. Wszystko uchwyciły kamery.

Tradycyjnie po rozegranym finale obie zawodniczki wypowiedziały kilka słów do kibiców zgromadzonych na trybunach. Jako pierwsza przemówiła Jabeur, której trudno było powstrzymać łzy po przegranym finale. Po odebraniu pamiątkowego trofeum Jabeur nie wytrzymała i rozpłakała się. - Jest mi trudno. To najboleśniejsza porażka w mojej karierze. Na początku chcę pogratulować Markecie i jej teamowi, że rozegrała tak niesamowity turniej. Jesteś niezwykłą zawodniczką i jestem bardzo szczęśliwa z twojego powodu. To będzie dla mnie trudny dzień, ale nie poddam się i wrócę silniejsza - zapowiedziała Tunezyjka.

- To był dla mnie niezwykły turniej. Liczyłam, że będzie taki do końca. Chcę podziękować mojemu teamowi za to, że zawsze we mnie wierzyli. Dokonamy tego pewnego dnia, obiecuję wam - dodawała.

- Dziękuję wam, że przyszliście i mnie wspieraliście. Energia, którą przekazywaliście od pierwszego dnia, była niesamowita. Bardzo doceniam wasze wsparcie. To była trudna podróż, ale obiecuję, że wrócę pewnego dnia i wygram ten turniej - powiedziała Jabeur, kierując te słowa do kibiców na trybunach kortu centralnego, którzy nagrodzili ją gromkimi brawami.

Po zakończonym Wimbledonie Jabeur pozostanie na szóstym miejscu w rankingu, a z kolei Vondrousova awansowała na dziesiąte miejsce, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.