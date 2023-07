Trener Vondrousovej ma przechlapane. Musi wywiązać się z zakładu. Hit

Marketa Vondrousova (42. WTA) jako pierwsza nierozstawiona zawodniczka dostała do finału Wimbledonu w Erze Open. W decydującym meczu rywalizowała ze znacznie wyżej notowaną, Tunezyjką Ons Jabeur (6. WTA) i pokonała ją 6:4, 6:4.

Marketa Vondrousova zabrała głos po triumfie w Wimbledonie. "Nie wiem, co się dzieje"

Po zakończeniu meczu Czeszka udzieliła wywiadu, w którym nie kryła wielkiej radości z triumfu. Doceniła przy tym przeciwniczkę. - Nie wiem, co się teraz dzieje. To niesamowite uczucie. Gratulacje dla Ons, jesteś dla nas inspiracją. Mam nadzieję, że kiedyś wygrasz Wimbledon. Jesteś wspaniałą osobą, zrobiłaś coś niezwykłego - powiedziała.

Sukces Vondrousovej jest tym bardziej imponujący, że zeszłoroczny turniej opuściła z powodu poważnej kontuzji. - W zeszłym roku o tej porze miałam rękę w gipsie. To niesamowite, że mogę tu stać i to (trofeum za wygraną - red.) trzymać. Tenis jest szalony, nie mam pojęcia, jak to się stało. Powroty nie są łatwe, nie wiesz, czego się spodziewać. Chciałam wrócić na ten poziom, grałam w mniejszych turniejach i teraz dzieje się to - dodała.

Tenisistka podziękowała także sztabowi szkoleniowemu i najbliższym, którzy zasiedli w jej boksie. Na finale pojawił się także jej mąż, który przez ostatnie kilkanaście dni siedział w domu i pilnował ich kota. Okazuje się, że w najbliższym czasie para będzie miała dwa powody do świętowania.

- To niesamowite. Jutro obchodzimy pierwszą rocznicę ślubu. To były meczące dwa tygodnie, ale jestem wdzięczna i dumna z siebie. W ostatnich dniach miałam sporo stresów, dziś wieczorem zrelaksuję się i wypiję piwo - oznajmiła.

Triumfatorka Wimbledonu ma na ciele liczne tatuaże i w związku z tym została zapytana o to, czy uczci wygraną kolejnym. - Nie wiem jaki tatuaż sobie zrobię, ale założyłam się z moim trenerem. Powiedział, że jeśli wygram wielkiego Szlema, to sam zrobi sobie tatuaż. Może zrobimy go w niedzielę - zdradziła.