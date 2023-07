Rywalka Świątek ma dość. Odpowiedziała dziennikarzom. "Gów****"

Marketa Vondrousova (41. WTA) w drodze do finału Wimbledonu pokonała między innymi Jessicę Pegulę (4. WTA). Obie panie zagrały ze sobą w ćwierćfinale, który miał dość dramatyczny przebieg. W trzecim secie Amerykanka prowadziła już 4:1 i miała piłkę na podwójne przełamanie, ale mimo to przegrała to spotkanie. To Czeszka cieszyła się z awansu do następnej rundy.

Dla Jessici Peguli był to już szósty ćwierćfinał wielkoszlemowy w karierze, lecz w każdym z nich odniosła porażkę. Amerykanka jest nieustannie nazywana "najbogatszą tenisistką świata" z uwagi na pieniądze swoich rodziców. Zawodniczka jest córką Terry’ego Peguli, miliardera, który zdobył majątek w przemyśle gazowym. Ojciec jest właścicielem m.in. klubu NHL Buffalo Sabres, a także NFL Buffalo Bills.

To zostało wytknięte tenisistce również po porażce na Wimbledonie. Nagłówek jednej z gazet głosił, że "Pegula potrzebuje dynamiki, której nie mogą kupić miliardy rodziny". Spotkało się to ze sporą krytyką ze strony internautów, a artykuł dotarł do samej zawodniczki. "Powiem ci, czego nie kupię, to ten g*****ny artykuł" - napisała 29-latka.

Jessica Pegula zajmuje obecnie czwarte miejsce w rankingu WTA, lecz najwyżej znajdowała się na trzeciej lokacie. W swojej karierze singlowej, oprócz sześciu ćwierćfinałów wielkoszlemowych, o których wspomniano, wygrała dwa turnieje WTA - w 2019 w Waszyngtonie oraz w 2022 roku w Guadalajarze. Bardziej utytułowana jest w grze podwójnej. W niej była wiceliderką rankingu oraz triumfowała w siedmiu imprezach. Ze swoją deblową partnerką Coco Gauff była także w finale Roland Garros w zeszłym roku.